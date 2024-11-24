Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Распоряжение № 3189-р от 08.11.2024 «Распоряжение от 8 ноября 2024 года № 3189-р».

В 2024 году из федерального бюджета Минздраву направят бюджетные ассигнования в размере 732,9 млн руб. Средства пойдут на обеспечение детей с сахарным диабетом первого типа в возрасте от 4 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

— Распоряжение № 3255-р от 14.11.2024 «Распоряжение от 14 ноября 2024 года № 3255-р».

Минздраву предоставляется 1,2 млн руб. на субсидии регионам, чтобы обеспечить беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы. Средства выделят также в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Госдума

— Законопроект № 770471-8 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О биологической безопасности в Российской Федерации» (в части формирования и ведения единого реестра продукции (товаров), необходимой для обеспечения биологической безопасности населения и организации оказания медицинской помощи населению, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих резерв мощностей для производства указанной продукции)».

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому реестр продукции, необходимой для обеспечения биологической безопасности и организации оказания медпомощи населению, объединяется с реестром юрлиц или ИП, обладающих мощностями для производства такой продукции.

— Законопроект № 772998-8 «О внесении изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части снижения ставки налога на добавленную стоимость в отношении отдельных видов социально значимых товаров».

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс внесен в Госдуму. Авторы документа предложили снизить с 10 до 5% налог на добавленную стоимость в отношении социально значимых товаров. В их число вошли лекарства и медизделия.

— Законопроект № 775396-8 «О председателе и первом заместителе председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья и внесении изменений в постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об избрании председателей комитетов Государственной Думы, первых заместителей и заместителей председателей комитетов Государственной Думы».

В Госдуму внесен законопроект о смене председателя Комитета по охране здоровья. Пост главы комитета займет зампредседателя Сергей Леонов. Действующий председатель Бадма Башанкаев станет первым заместителем руководителя комитета. Изменения связывают с необходимостью сохранить межфракционный баланс.

Минсельхоз

— Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 333.32.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Минсельхоз определил размер госпошлин за регистрацию лекарств для животных в рамках ЕАЭС. Так, за проведение экспертизы ветпрепарата для его регистрации намерены установить пошлину в 461 тыс. руб. Соответствующие изменения в федеральный закон проходят общественное обсуждение.

— Проект постановления «О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1097».

Минсельхоз намерен сделать бессрочными правила проведения ветеринарного контроля (надзора), срок действия которых ограничен до 1 сентября 2025 года. Авторы документа также указывают, что по результатам правоприменительной практики этих правил негативных последствий от них нет.

Минздрав

— Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2021 года № 2026».

Минздрав предложил сократить сроки принятия решений о предоставлении, подтверждении, переоформлении и отмене разрешения на применение медизделий для диагностики in vitro. Также предлагается ввести возможность взаимодействия ‎с ФНС для получения сведений ‎из информационной системы ведомства.

Минпромторг

— Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 1955».

Минпромторг намерен предоставить доступ к данным из системы маркировки Генпрокуратуре, МВД, Минтруда и Фонду пенсионного и социального страхования. Законопроект об этом находится на общественном обсуждении.