Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Постановление № 1706 от 03.12.2024 «Об учреждении премии Правительства Российской Федерации в области медицинской науки».

Правительство учредило премию в области медицинской науки. В 2025 году отечественным ученым будут вручать премии по 1 млн руб. за разработки, помогающие сохранить жизнь и здоровье людей и позволяющие справиться с ранее не решенными вопросами медицины.

— Проект приказа «Об утверждении типовой формы договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии, упакованных в потребительскую упаковку».

— Проект постановления «Об утверждении типовых условий контрактов на поставку отдельных видов технических средств реабилитации, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, и выполнение работ по их индивидуальному изготовлению».

Росздравнадзор

— Проект приказа «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 13 ноября 2023 г. № 8003».

Работу межведомственной комиссии по определению дефектуры лекарственных препаратов или риска ее возникновения предлагают продлить. Росздравнадзор предложил продлить работу комиссии до 1 января 2028 года. По действующим документам межведомственная комиссия по дефектуре может работать до конца этого года.

— Проект Федерального закона «О химической безопасности в Российской Федерации».

Законопроект определяет основные принципы и содержание деятельности в области обеспечения химической безопасности в целях охраны здоровья населения и окружающей среды, направлен на комплексное регулирование вопросов обеспечения химической безопасности, предусматривает определение основных химических угроз (опасностей), введение понятийного аппарата с учетом специфичности данной области государственного регулирования.

Госдума

— Законопроект № 794537-8 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», внесен на рассмотрение.

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий владельцев агрегаторов проверять достоверность информации о качестве, составе и производителе БАД. В случае выявления недостоверной информации агрегатор должен приостановить размещение таких товаров до устранения нарушений.

— Законопроект № 600974-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения рекламы финансовых услуг и финансовой деятельности)», принят в третьем чтении.

Поправки предусматривают введение сбора за распространение рекламы в интернете, их доработали ко второму чтению в Госдуме. Распространители рекламы, операторы рекламных систем и рекламные агенты должны будут отчислять в бюджет 3% с ежеквартальных доходов.

— Законопроект № 632206-8 «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принят в третьем чтении.

— Законопроект № 848246-7 «О внесении изменений в статьи 76-1 и 178 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 28-1 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (об усилении ответственности за деяния, связанные с заключением ограничивающего конкуренцию соглашения)», принят в третьем чтении.