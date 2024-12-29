Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Постановление № 1851 от 21.12.2024 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарств и наиболее востребованных медизделий продлили. Два постановления теперь действуют до 31 декабря 2027 года и еще три — до 1 января 2028 года. В правительстве указали, что это позволит сохранить стабильность рынка этих товаров в условиях санкций.

— Постановление № 1876 от 24.12.2024 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2024 г. № 1437».

Правительство внесло изменения в правила утверждения спиртосодержащих лекарств и медизделий. Согласно им, постановление вступает в силу с 25 декабря, а не с 1 января 2025 года. Документом утверждается перечень лекарств, при производстве которых используется этанол объемной долей более 20%.

— Постановление № 1875 от 23.12.2024 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Правительство определило условия национального режима при осуществлении государственных закупок. Постановление вводит запрет или ограничение на закупку товаров из иностранных государств, работ и услуг, выполняемых иностранными гражданами и юрлицами. Еще устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения.

— Постановление № 1909 от 26.12.2024 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 339».

Правительство продлило до конца 2025 года особенности заключения договоров с единственными поставщиками. Постановление было принято в марте 2022 года на фоне санкций против России.

Минздрав

— Приказ № 511н от 02.10.2024 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2022 г. № 715н «Об утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования в российских или иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием, полученным в российских или иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним медицинским или средним фармацевтическим образованием».

Минздрав сделал бессрочным приказ о допуске студентов медвузов, еще не завершивших обучение, к работе в аптеках. Раньше срок действия допуска ограничивался мартом 2025 года. Мера нацелена на восполнение недостатка кадров.