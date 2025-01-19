Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

— Проект постановления «О порядке ввода в гражданский оборот лекарственных средств для медицинского применения».

Минздрав предложил обновить порядок ввода лекарств в гражданский оборот. Новый документ заменит постановление от 2019 года, который должен быть обновлен к 1 сентября 2025 года в рамках регуляторной гильотины. В случае утверждения правила будут действовать в течение шести лет.

Минфин

— Проект постановления «Об установлении случаев осуществления закупок, при которых такие закупки не включаются в расчет совокупного годового объема закупок при определении объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 Федерального закона».

Минфин собирается освободить крупных госзаказчиков от обязательных закупок лекарств и медизделий у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Исключения будут действовать только для заказчиков, готовый объем закупок лекарств и медизделий которых составляет 20 млн руб. и более, а также при закупке наркотических и психотропных препаратов.

Минюст

— Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (об увеличении размеров штрафов за совершение отдельных преступлений экономической направленности)».

Минюст планирует увеличить размеры штрафов за совершение отдельных видов экономических преступлений. Штрафные санкции за уклонение от уплаты налогов с организаций предлагается поднять в 2,5—5 раз, а штраф за оборот товаров без маркировки достигнет 1 млн руб. Документ может оказать влияние на динамику предпринимательской активности.

Комиссия ЕЭК

— Распоряжение № 208 от 23.12.2024 «О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в требования к инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата и общей характеристике лекарственного препарата для медицинского применения».

Комиссия ЕЭК утвердила изменения в требования к инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата и его общей характеристике. В документ добавили категории отпуска лекарств. Всего их три: по рецепту, без рецепта и для лечебно-профилактических учреждений.