Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

— Законопроект № 736449-8 «О внесении изменений в статью 19.4-1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части усиления ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора)».

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за воспрепятствование бизнеса проверкам. Речь идет о нарушении статьи 19.4.1 КоАП РФ. Для юридических лиц максимальный штраф за нарушение составит 1 млн руб.

Минсельхоз

— Приказ № 733 от 12.12.2024 «О внесении изменения в перечень лекарственных средств для ветеринарного применения, кормовых и пищевых добавок, ферментных препаратов, производство которых осуществляется из продукции (сырья), не относящейся к сельскохозяйственной, утвержденный приказом Минсельхоза России от 3 сентября 2024 г. № 509».

Минсельхоз утвердил приказ, который расширяет перечень получателей господдержки. Она распространится на всех производителей ветвакцин, включая те, что требуют сверхнизких температур хранения.

Правительство

— Распоряжение № 10-6 от 15.01.2025 «Распоряжение от 15 января 2025 г. № 10-р».

Правительство включило в Перечень ЖНВЛП 18 новых МНН, один препарат вошел в программу высокозатратных нозологий. Кроме того, в список ЖНВЛП вошли новые лекарственные формы двух препаратов, которые уже есть в перечне.

Минздрав

— Проект постановления «Об утверждении Правил применения запретов, указанных в части 2 статьи 57 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», и сроков применения таких запретов».

Минздрав намерен утвердить правила запрета на продажу просроченных и немаркированных фармпрепаратов. Как сообщила «ФВ» глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, предложенные изменения сделают невозможным проведение через кассу просроченных препаратов. Однако в случае принятия постановления на фармацевтов и провизоров ляжет дополнительная излишняя нагрузка.

Совет ЕЭК

— Решение № 114 от 29.11.2024 «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Совет ЕЭК изменил техрегламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Документом в том числе запрещается использование названий лекарств в косметике, ужесточаются требования к упаковкам средств для гигиены полости рта и семейной косметики. Решение вступит в силу в 2026 году.