Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

— Законопроект № 805970-8 о внесении изменений в ст. 70 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части уточнения условий поступления абитуриентов в образовательные организации высшего образования на базе среднего профессионального образования).

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уточнении условий поступления в вузы для выпускников колледжей и техникумов. Согласно изменениям, абитуриенты со средним профессиональным образованием смогут поступать в вузы по результатам вступительных испытаний, установленных вузом, если их специальность соответствует направлениям бакалавриата или специалитета.

— Законопроект № 870325-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за оскорбление медицинских и фармацевтических работников».

В Госдуму внесен законопроект о введении административной ответственности за оскорбление медицинских и фармацевтических работников. Авторы документа предлагают ввести штрафы — для граждан до 50 тыс. руб., а для юрлиц — до 800 тыс. руб. Законопроект направлен на формирование уважительного отношения к мед- и фармсотрудникам, укрепление их социального статуса и обеспечение их безопасности.

Совет ЕЭК

— Решение № 19 от 21.02.2025 «О проекте распоряжения Евразийского межправительственного совета «О Концепции развития общего рынка лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза».

Совет ЕЭК одобрил Концепцию развития общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС. Документ направлен на создание единого, безопасного и эффективного рынка лекарств, гармонизированного с международными стандартами. Основные задачи включают совершенствование регистрационных процедур, развитие инфраструктуры и сотрудничество с международными организациями.

— Решение № 18 от 21.02.2025 «О внесении изменений в требования к инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата и общей характеристике лекарственного препарата для медицинского применения».

Совет ЕЭК утвердил изменения в требования к инструкциям по медицинскому применению лекарств и общей характеристике лекарственных препаратов (ОХЛП) от 2016 года. Теперь допускается корректировка ОХЛП с одобрения уполномоченных органов или заявителя, а сроки внесения изменений сокращены с 180 до 120 рабочих дней. Также введены новые требования к форматам документов и детализации информации в разделах ОХЛП.