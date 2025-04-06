Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

— Проект приказа «О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 декабря 2021 г. № 1130н».

Минздрав намерен исключить два пункта перечня индикаторов риска при надзоре в сфере обращения лекарств. В предыдущий раз в документ вносились изменения год назад. Ранее министерство также предложило сократить перечень индикаторов риска для медизделий.

— Приказ № 159 от 01.04.2025 «О внесении изменений в состав совета по этике, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 апреля 2022 г. № 294».

Правительство

— Постановление № 360 от 25.03.2025 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правительство обновило перечень контролируемых прекурсоров наркотических средств, добавив 47 новых веществ и исключив три позиции. В связи с этим изменения внесли и в Уголовный кодекс РФ.

— Постановление № 424 от 02.04.2025 «О признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 2 декабря 1969 г. № 914».

Правительство признало недействующим постановление 1969 года об обеспечении жилой площадью медицинских и фармацевтических работников учреждений здравоохранения, обслуживающих сельское население.

Президент

— Указ № 213 от 04.04.2025 «О внесении изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № 302».

Временное управление вводится в АО «Нижфарм», следует из указа президента. 100% акций нидерландской компании Nidda Lynx переданы во временное управление компании «Фармирус».