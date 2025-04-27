Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

— Приказ № 141н от 21.03.2025 «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний».

Минздрав утвердил новый перечень профессиональных заболеваний. Он включает опасные факторы, характерные для фармацевтической отрасли: солнечное и ионизирующее излучение, контакт с формальдегидом и другими веществами. Документ вступит в силу с 1 сентября.

— Приказ № 146н от 24.03.2025 «Об утверждении перечня медицинских изделий и прочего оборудования для оснащения региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации».

Минздрав утвердил перечень из 26 медицинских изделий для оснащения больниц, оказывающих помощь пациентам с диабетом и нарушениями углеводного обмена. Финансирование закупок предусмотрено в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

— Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 1042».

Минздрав намерен внести изменения в перечень медицинских изделий, не облагаемых НДС. Документ уточняет классификацию медицинских изделий, включая инструменты, диагностическое оборудование, линзы для коррекции зрения и спецодежду для инвалидов. В случае принятия поправки вступят в силу не ранее первого числа следующего налогового периода по НДС.

— Приказ № 135н от 19.03.2025 «О внесении изменения в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обращением медицинских изделий, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 июля 2023 г. № 368н».

Минздрав дополнил перечень индикаторов риска для контроля за техобслуживанием медизделий пятым пунктом. Им предусмотрена ответственность за отсутствие повторного заявления на внесение изменений в регдосье в течение 180 дней после отказа Росздравнадзора, если изделие продолжает продаваться.

— Постановление № 553 от 24.04.2025 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Система мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) теперь будет напрямую взаимодействовать с ФГИС северного завоза, передавая данные о лекарствах, участниках рынка и госзакупках, постановление об этом утвердило правительство. Документом также вносятся изменения в структуру подсистем ФГИС мониторинга северного завоза.

Правительство

— Постановление № 509 от 18.04.2025 «Об установлении норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в 2025 году».

Норматив затрат на одного получателя социальной помощи в виде лекарств и медизделий в месяц увеличили на 115,1 руб. в 2025 году — до 1326,4 руб. Норма действует на правоотношения начиная с 1 февраля 2025 года.

— Распоряжение № 944-р от 18.04.2025 «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.04.2025 № 944-р».

Правительство утвердило перечень патогенных биологических агентов, за незаконное обращение и контрабанду которых введена уголовная ответственность. В список вошли вирусы, бактерии, грибы, токсины и генетически модифицированные микроорганизмы — всего более 250 наименований.