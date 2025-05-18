Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

— Законопроект № 884102-8 «О внесении изменения в статью 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части государственного регулирования платного приема на обучение по образовательным программам высшего образования)».

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о регулировании объемов платного обучения в вузах. Предлагается наделить правительство полномочиями регулировать вопросы объема платного приема. Квоты будут выделяться «с учетом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей».

— Законопроект № 864824-8 «О внесении изменений в статью 83 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части установления резервного механизма финансирования лечения орфанных заболеваний)».

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий резервный механизм финансирования терапии орфанных заболеваний. Еще комитет одобрил документ об определении порядка формирования перечня одурманивающих веществ.

Совет ЕЭК

— Решение № 29 от 14.05.2025 «О внесении изменения в пункт 1 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 10 июня 2022 г. № 96».

Совет ЕЭК продлил до конца 2027 года правило, которое позволяет странам ЕАЭС применять свои национальные процедуры для ускоренной регистрации лекарств в случае дефицита или чрезвычайных ситуаций. Решение вступает в силу с 24 мая, оно распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Коллегия ЕЭК

— Распоряжение № 59 от 13.05.2025 «О внесении изменений в состав Экспертного комитета по лекарственным средствам».

Коллегия ЕЭК утвердила изменения в состав Экспертного комитета по лекарственным средствам. От Армении заменили двух из трех экспертов, а от Киргизии в состав комитета включили трех новых представителей Департамента лекарственных средств Минздрава страны.

Правительство

— Постановление № 655 от 15.05.2025 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 323».

Росздравнадзор обязали обеспечивать соответствие своей работы целям государственной политики в сфере духовно-нравственных ценностей. Соответствующее изменение внесено новым постановлением правительства в Положение о службе.

— Постановление № 653 от 15.05.2025 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1868».

Правительство включило биомедицину и фармацевтику в перечень научных направлений инновационного центра «Русский» на Дальнем Востоке. Открытие центра запланировано на лето.

— Распоряжение № 1101-р от 30.04.2025 «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2025 № 1101-р».

Правительство дополнило перечень заболеваний, при которых могут применяться препараты офф-лейбл. В него добавили инфекции, передающиеся половым путем, а также андрогенную алопецию. Изменения внесены в постановление Правительства РФ № 1180-р от 16.05.2022.

— Постановление № 636 от 12.05.2025 «О создании инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха».

Инновационный научно-технологический центр «Долина Физтеха» создадут в подмосковном Долгопрудном. На площадке будут производить в том числе препараты от близорукости. Одно из направлений деятельности нового центра — развитие биомедицинских технологий, генетики и геномной инженерии.