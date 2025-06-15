БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Обзор отраслевых нормативно-правовых...

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

15.06.2025
13:20
Дина Коблова
Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов.
Фото: Фармацевтический вестник

Правительство

— Постановление № 868 от 09.06.2025 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2022 г. № 2240».

Правительство отменило повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из стран, нарушающих экономические интересы России. Документ вступит в силу с 16 июня.

— Постановление № 844 от 06.06.2025 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467».

Квалификационные требования к фармацевтам исключили из «белого списка» контрольно-надзорных требований. Речь идет о документе, утвержденном в 2016 году.

Минпромторг

— Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2023 г. № 2261».

Срок окончания эксперимента по прослеживаемости лекарств и сырья, используемого для их производства, продлят еще на два месяца — до 31 августа. Предполагалось, что система заработает вместе с запуском механизма «второй лишний».

Президент

— Федеральный закон № 150-ФЗ от 07.06.2025 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Президент подписал закон об особенностях продажи биологически активных добавок. Федеральный закон принят Госдумой 27 мая. Роспотребнадзор получил право блокировать сайты по продаже запрещенных БАД без суда, а врачи вправе назначать пациентам биодобавки.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.