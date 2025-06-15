Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Постановление № 868 от 09.06.2025 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2022 г. № 2240».

Правительство отменило повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из стран, нарушающих экономические интересы России. Документ вступит в силу с 16 июня.

— Постановление № 844 от 06.06.2025 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467».

Квалификационные требования к фармацевтам исключили из «белого списка» контрольно-надзорных требований. Речь идет о документе, утвержденном в 2016 году.

Минпромторг

— Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2023 г. № 2261».

Срок окончания эксперимента по прослеживаемости лекарств и сырья, используемого для их производства, продлят еще на два месяца — до 31 августа. Предполагалось, что система заработает вместе с запуском механизма «второй лишний».

Президент

— Федеральный закон № 150-ФЗ от 07.06.2025 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Президент подписал закон об особенностях продажи биологически активных добавок. Федеральный закон принят Госдумой 27 мая. Роспотребнадзор получил право блокировать сайты по продаже запрещенных БАД без суда, а врачи вправе назначать пациентам биодобавки.