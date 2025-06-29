Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Распоряжение № 1682-р от 26.06.2025 «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.06.2025 № 1682-р».

Правительство поручило Татьяне Голиковой провести переговоры с «Роснефтью» о подписании Дополнительного соглашения, направленного на ускорение реализации Федеральной программы развития генетических технологий. Стороны создадут центр генетических исследований, внедрят технологии в медицину и разработают нормативную базу.

— Постановление № 905 от 17.06.2025 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 1042».

Правительство внесло изменения в перечень медицинских изделий, при реализации и ввозе которых устанавливается нулевая ставка НДС. Добавили пять новых видов медизделий и один исключили.

Госдума

— Законопроект № 930557-8 «О внесении изменений в статью 333-32-1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части установления размеров государственных пошлин за регистрацию ветеринарных лекарственных препаратов)».

Законопроект об установке размера госпошлин за регистрацию ветпрепаратов в рамках ЕАЭС рекомендовали принять в первом чтении. Документом предлагается установить пошлину в 461 тыс. руб. за проведение экспертизы ветпрепарата для его регистрации. Госдума рассмотрит законопроект 8 июля.

Роспотребнадзор

— Проект постановления «О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2025–2026 годов».

Роспотребнадзор разработал план мероприятий по подготовке к новому эпидемическому сезону 2025—2026 годов по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19. Планируется привить 60% от численности населения каждого региона, не меньше 75% из привитых должны входить в группы риска.

— Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1100».

Роспотребнадзор предложил изменить правила проведения санитарно-эпидемиологического надзора. Плановые проверки для ряда организаций будут заменены на обязательные профилактические визиты, изменится их периодичность, добавятся возможность для их дистанционного проведения и новое направление контроля.

Президент

— Федеральный закон № 168-ФЗ от 24.06.2025 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Президент подписал закон о запрете вывесок и надписей о проводимых акциях на иностранном языке. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года и не коснутся фирменных наименований и товарных знаков.

— Федеральный закон № 159-ФЗ от 24.06.2025 «О внесении изменений в статьи 7-1 и 16 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике».

Президент подписал закон, согласно которому для некоторых направлений сотрудничества российских научных организаций с иностранными лицами потребуется дополнительное согласование с ФСБ. Перечень составит правительство. Полный переход на новые правила должен пройти до 1 сентября 2028 года.

— Федеральный закон № 152-ФЗ от 24.06.2025 «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Президент утвердил изменения в федеральный бюджет на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Минздраву выделят дополнительно 19,4 млрд руб., на льготное лекобеспечение граждан направят еще 3,9 млрд руб., финансирование фонда «Круг добра» увеличат на 16,2 млрд руб.

Минпромторг

— Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875».

Минпромторг предложил временно отменить требование указывать баллы локализации в документах для закупок 18 видов медицинского оборудования. Изменения позволят производителям использовать действующие реестровые записи без балльной оценки до конца 2026 года.