Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Постановление Правительства РФ № 976 от 28.06.2025 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2023 г. № 2261».

Правительство продлило эксперимент по прослеживаемости фармсубстанций до 31 августа.

Госдума

— Законопроект № 959244-8 «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации».

Правительство внесло законопроект о платформенной экономике в Госдуму. Документ определяет права и обязанности маркетплейсов, продавцов и потребителей при реализации товаров и услуг в цифровой среде. Будут установлены специальные требования для реализации лекарств и медизделий на таких платформах.

Роспотребнадзор

— Проект постановления «Об утверждении Порядка передачи в автоматизированную информационную систему Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения информации об обрабатываемых данных, результатах действий программного обеспечения с применением технологий искусственного интеллекта, являющегося медицинским изделием».

Документ устанавливает порядок передачи данных о программном обеспечении с технологиями искусственного интеллекта, которое является медизделием, в информационную систему Росздравнадзора. В ней нужно будет указывать в том числе данные об ошибках, которые возникают при работе такого медизделия.

Минтруд

— Проект Федерального закона «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Минтруд намерен обновить законопроект, по которому рассчитываются страховые тарифы на профзаболевания в 2026—2028 годах. Документом предусмотрено сохранение 32 тарифных ставок (от 0,2 до 8,5%) в зависимости от класса профессионального риска. При этом средний тариф по всем отраслям составит 0,54%.

Минздрав

— Приказ Минздрава № 328н от 03.06.2025 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. № 205н и приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 декабря 2023 г. № 649н»

Минздрав продлил срок действия номенклатуры должностей мед- и фармработников на бессрочный период. Действующая версия приказа утратит силу 1 сентября.

— Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024 г. № 1684».

Срок, до которого иностранный производитель должен назначить уполномоченного представителя или актуализировать сведения о нем, предложили перенести на год — с 1 сентября 2025 года на 1 сентября 2026 года. Из-за введения санкций в отношении РФ участники рынка не успевают актуализировать данные, что может привести к отмене РУ на 13 тыс. медизделий.

Минпромторг

— Проект постановления «Об утверждении Правил добровольного предоставления в информационную систему мониторинга информации (сведений), их объема, порядка ее (их) обработки и применения в целях подтверждения страны происхождения товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, круга лиц, которые вправе предоставлять указанную информацию».

Документ устанавливает Правила добровольного внесения данных в систему мониторинга для подтверждения страны происхождения маркированных лекарств. Производители и участники оборота лекарств могут зарегистрироваться в системе до 1 сентября 2025 года и передавать данные в режиме реального времени.