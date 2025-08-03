Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

— Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2023 г. № 288».

Минздрав планирует ввести компенсацию затраты на заготовку иммуноспецифической плазмы. Ставку намерены установить в размере 29,97 тыс. руб. за 1 литр. В случае утверждения документ будет действовать до марта 2029 года.

— Проект приказа «Об утверждении порядка применения клинических рекомендаций».

Минздрав разработал порядок применения клинических рекомендаций (КР). Согласно документу, КР не будут проверяться в рамках госнадзора, но станут основой для оценки качества медпомощи страховыми компаниями.

— Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 1049».

Минздрав собирается внести изменения в систему госконтроля за обращением лекарственных средств. Для объектов значительного, среднего, умеренного и низкого риска плановые проверки могут совсем отменить. Вместо них предполагается проводить с разной периодичностью обязательные профилактические визиты. Осуществлять проверки будут с помощью мобильного приложения «Инспектор» или видеоконференц-связи.

Минпромторг

— Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Минпромторг предложил изменения в информационный контур систем мониторинга движения товаров и маркировки лекарств. Документом предлагается установить обмен данными между двумя системами и подтверждать производство препаратов в ЕАЭС по полному циклу.

Минэкономразвития

— Проект приказа «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353».

Минпромторг намерен продлить еще на год — до 1 сентября 2026 года — упрощенный порядок подтверждения соответствия ряда товаров аптечного ассортимента для детей. Это скажется на сроках действия деклараций и сертификатов соответствия подгузников, резиновых и латексных сосок и пустышек, прорезывателей и других резиновых изделий для ухода за детьми, электрических и обычных зубных щеток и другой продукции.

Президент

— Федеральный закон № 299-ФЗ от 31.07.2025 «О внесении изменений в статью 333-32.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Президент подписал закон об установке размера госпошлин за регистрацию ветеринарных препаратов в рамках ЕАЭС. В документе уточняются размеры 12 видов госпошлин.

— Федеральный закон № 289-ФЗ от 31.07.2025 «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации».

Президент подписал закон о платформенной экономике и документ, которым вносятся соответствующие изменения в ряд законодательных актов. Оба документа вступят в силу с 1 октября 2026 года.

— Федеральный закон № 274-ФЗ от 31.07.2025 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Утвержден закон, которым переносятся сроки введения электронного документооборота (ЭДО) для оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, включая лекарственные препараты. Документом также устанавливается до апреля 2027 года мораторий на выдачу лицензий на производство и поставки этилового спирта, в том числе для производства фармсубстанций.