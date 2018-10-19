Обзор отраслевых нормативно-правовых актов 

Правительство РФ

- Распоряжение Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

- Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2018 № 2273-р (об утверждении перечня специализированных продуктов питания для детей-инвалидов на 2019 год).

- Постановление Правительства РФ от 18.10.2018 г. № 1240 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 462» (в части корректировки методики распределения субвенций субъектам Федерации на выполнение полномочий в сфере ОМС).

Минздрав России

- Приказ Минздрава России от 14.08.2018 № 528н «О признании утратившими силу приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам оказания высокотехнологичной медицинской помощи, источником финансового обеспечения которой являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (Зарегистрирован 24.10.2018 № 52520).

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на ввоз в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированного биомедицинского клеточного продукта и формы разрешения на ввоз в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированного биомедицинского клеточного продукта».

- Проект приказа Минздрава России ‎«О перечне должностей федеральной государственной гражданской службы Министерства здравоохранения Российской Федерации, ‎при назначении на которые и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения ‎о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ‎а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

- Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в О внесении изменений в Порядок консультирования по вопросам, связанным с проведением доклинических исследований биомедицинских клеточных продуктов, клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов, биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов, государственной регистрации биомедицинских клеточных продуктов».

- Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за непредставление образцов референтного лекарственного препарата для проведения клинических исследований».

- Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений ‎в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1043н “Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов”».

- Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Росздравнадзор

- Проект приказа Росздравнадзора «Об утверждении Порядка формирования и деятельности Комиссии территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов».