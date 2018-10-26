Обзор отраслевых нормативно-правовых актов 

Госдума

- Законопроект № 577378-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в связи с усилением мер ответственности за правонарушения в сфере государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и (или) алкогольной продукции, произведенной с использованием этилового спирта (водки)».

- Законопроект № 575258-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"» (в части внедрения информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации).

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ от 29.10.2018 № 1283 «О внесении изменений в Правила формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи».

- Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2018 № 2326-р

Минздрав России

- Приказ Минздрава России от 04.10.2018 № 677н «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2018 г. № 26н "Об определении перечня особо ценного движимого имущества федеральных государственных автономных и бюджетных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации"» (Зарегистрирован 26.10.2018 № 52539).

- Приказ Минздрава России от 08.08.2018 № 512н «Об утверждении Правил надлежащей практики по работе с биомедицинскими клеточными продуктами»(Зарегистрирован 30.10.2018 № 52573).

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении унифицированной формы и порядка учета, ведения отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек».

Минпромторг России

- Приказ Минпромторга России от 24.05.2018 № 2000 «Об утверждении формы заявления о заключении специального инвестиционного контракта и о признании утратившим силу приказа Минпромторга России от 7 августа 2015 г. № 2288 "Об утверждении формы заявления о заключении специального инвестиционного контракта"» (Зарегистрирован 31.10.2018 № 52584).

Минфин России

- Приказ Минфина РФ от 04.06.2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд».