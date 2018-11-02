Обзор отраслевых нормативно-правовых актов   

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов
- Постановление Правительства РФ от 03.11.2018 № 1315 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения».
- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями».
- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1512 ”Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения”».
- Приказ Минтруда России от 28.09.2018 № 605н «Об утверждении типового контракта на поставку кресел-колясок для инвалидов, заключаемого с единственными поставщиками, и информационной карты типового контракта на поставку кресел-колясок для инвалидов, заключаемого с единственными поставщиками» (Зарегистрирован 02.11.2018 № 52603).
- Проект приказа Росздравнадзора «Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».
- Проект приказа Росздравнадзора «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по осуществлению лицензионного контроля деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов»
- Проект приказа Росздравнадзора «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче сертификата на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, если они являются лекарственными средствами».
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