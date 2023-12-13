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Одобрен первый отечественный...

Одобрен первый отечественный дженерик «Инвеги» для лечения шизофрении

13.12.2023
15:20
Вероника Догузова
Минздрав одобрил препарат «Палиперидон» (МНН палиперидон) от компании «Фармасинтез». Препарат относится к нейролептикам и применяется для терапии шизофрении. С 2007 года в России также зарегистрирован оригинальный препарат «Инвега» от компании Johnson & Johnson.
Фото: Вероника Догузова

Компания «Фармасинтез» получила регистрационное удостоверение на препарат «Палиперидон» (МНН палиперидон) — аналог «Инвеги». Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

Препарат выпускается в виде таблеток, покрытых оболочкой с пролонгированным высвобождением в трех разных дозировках — 3 мг, 6 мг и 9 мг.

Палиперидон — это центрально действующий антагонист дофаминовых D2-рецепторов, обладающий также высоким антагонизмом в отношении серотониновых 5-НТ2-рецепторов. Кроме того, палиперидон является антагонистом α1- и α2-адренергических рецепторов и Н1-гистаминовых рецепторов. В результате действия палиперидона у пациентов исчезают галлюцинации, бред, депрессия, тревога и прочие симптомы, свойственные шизофрении и шизоаффективному расстройству, а также улучшается сон, сказано в инструкции.

Палиперидон показан для лечения и профилактики обострений шизофрении у взрослых от 18 лет и старше. Также лекарство разрешено к применению у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Среди показаний к применению также указано лечение шизоаффективных расстройств в качестве монотерапии или в сочетании с антидепрессантами и/или нормотимиками у взрослых от 18 лет и старше.

Компания «Фармасинтез» проводила несколько исследований биоэквивалентности препаратов «Палиперидон» и «Инвега». Согласно данным ГРЛС, испытания завершились в 2022 году.

В России с 2007 года одобрен препарат компании Johnson & Johnson «Инвега» (МНН палиперидон). У Johnson & Johnson также есть два других препарата с таким МНН. Это «Ксеплион» и «Тревикта», которые выпускаются в виде суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия. Палиперидон входит в список ЖНВЛП.

По данным AlphaRM, в 2022 году лекарств с МНН палиперидон («Ксеплион», «Тревикта», «Инвега») было закуплено государством на 1,2 млрд руб., за 10 месяцев 2023 года закупки палиперидона составили около 547 млн руб. Если в прошлом году на рынке госзакупок его доля в группе психолептиков составляла 19% и препарат лидировал среди закупаемых психолептиков, то по итогам января—октября 2023 года лекарства с действующим веществом палиперидон занимали 11,7% в группе и заняли в ней четвертое место.

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