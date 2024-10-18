Офлайн-канал вносил основной вклад в рост цен на медтехнику в рознице

На розничном рынке России (включая онлайн-продажи) цены на медицинскую технику и медизделия по анализируемым категориям* в январе — августе 2024 года выросли на 8,9% к аналогичному периоду 2023 года. Уровень индекса цен в онлайн-канале за этот период был существенно ниже, чем в традиционной рознице — за восемь месяцев показатель в сегменте e-com не превышал 5%. При этом в офлайне инфляция достигала 10,5%, подсчитали аналитики RNC Pharma.

В разных категориях медтехники показатели инфляции** значительно различаются. Среди пяти анализируемых типов медизделий максимальный рост фиксировался в категории глюкометров. Со второй половины 2023 года индекс цен здесь устойчиво повышается. В июле 2024 года отмечен абсолютный максимум— 95,8% (рис. 1). Интересно, что в этом году цены на маркетплейсах повышались меньшими темпами, чем в традиционном ритейле. По итогам восьми месяцев индекс цен на глюкометры в онлайне составил 31,3%, в то время как в офлайн-канале показатель инфляции превышал 81%. Суммарно в обоих каналах по итогам января — августа 2024 года индекс цен по категории был зафиксирован на уровне 71,4%.

Цены на тест-полоски для глюкометров в прошлом году снижались. Такая тенденция наблюдалась с апреля прошлого года по февраль текущего. В марте 2024 года вновь наметилось повышение показателя инфляции, и к июлю он достигал 10,4%. Суммарно по итогам восьми месяцев индекс цен на тест-полоски на рынке в целом составлял 5,2%. При этом, если в традиционных продажах показатель фиксировался на уровне 5,6%, то в е-com это значение было на уровне 4,9%.

Рис. 1. Инфляция на розничном рынке глюкометров и тест-полосок в январе 2023 – августе 2024 гг., %

Цены на небулайзеры начали снижаться в марте 2023 года (-7,3%). Показатели вышли в зону положительных значений только к концу прошлого года. При этом в начале этого года индекс цен немного снизился, но в марте он снова возобновил восходящий тренд, и по итогам августа инфляция достигала 5,8%. Цены на маркетплейсах в январе — августе 2024 года понизились на 2,1%, а в традиционной рознице показатель за это время вырос до 8,2%. Суммарно на рынке в целом в первые восемь месяцев 2024 года индекс цен на небулайзеры составил 4,3%.

Рис. 2. Инфляция на розничном рынке небулайзеров в январе 2023 – августе 2024 гг., %

Динамика цен на медицинские термометры всех типов на протяжении почти всего 2023 года характеризовалась отрицательными значениями. В ноябре индекс цен вышел в плюс на уровне 0,6% и далее демонстрировал тенденцию к росту (рис. 3). Максимальный показатель был зафиксирован в июле 2024 года на уровне 8,1%, в августе он снизился до 7,2%. По итогам первых восьми месяцев этого года цены в обоих каналах продаж росли, причем в e-com динамика была выше — на уровне 7,8%, в офлайне инфляция не превышала 4,4%. Суммарное значение индекса цен для обоих каналов относительно января — августа 2023 года составило 4,6%.

Рис. 3. Инфляция на розничном рынке медицинских термометров в январе 2023 – августе 2024 гг., %

Практически весь прошлый год показатель инфляции на рынке тонометров также был отрицательным (рис. 4). В зону положительных значений индекс цен вышел в конце года и с тех пор неуклонно рос — в июле текущего года он достиг отметки 9,9%. В августе наблюдалась незначительная коррекция вниз до 9,6%. Причем в интернет-продажах по итогам января — августа 2024 года инфляция незначительная — всего 1,2%, в офлайне же цены на тонометры за этот период повысились на 8,4%. Суммарно за восемь месяцев 2024 года на рынке в целом цены выросли на 5,5%.

Рис. 4. Инфляция на розничном рынке тонометров в январе 2023 – августе 2024 гг., %

*В рамках данного обзора анализируются следующие типы медицинской техники и медицинских изделий: глюкометры, тест-полоски для глюкометров, небулайзеры, медицинские термометры, тонометры.

** Индекс цен Ласпейреса к аналогичному периоду прошлого года, %, руб.