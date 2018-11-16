Окупаемость инвестиций в R&D упала до девятилетнего минимума

Эксперты пришли к выводу, что окупаемость инвестиций в R&D 12 крупнейших фармкомпаний в 2018 г. составила 1,9% против 3,7% годом ранее.

Средние расходы на разработку и вывод нового препарата на рынок в настоящее время обходятся фармкомпаниям в 2,18 млрд долл. по сравнению с 1,19 млрд долл. в 2010 г.

Между тем, прогнозируемые пиковые объемы продаж новых препаратов сократились почти наполовину – до 408 млн долл.

По мнению одного из авторов исследования Колина Терри, несмотря на лончи успешных продуктов, растущие расходы на R&D и ужесточение регуляторных требований усложняют возмещение инвестируемых средств.

В целом окупаемость инвестиций сократилась на 8,2 процентных пункта с 2010 г., когда этот показатель равнялся 10,1%.

Исследователи отметили, что среди более «молодых» и специализированных биотехнологических компаний средний показатель окупаемости инвестиций в R&D составляет 9,3%, хотя в 2017 г. этот показатель равнялся 12,5%.

Эксперты проанализировали данные по фармацевтическим компаниям Pfizer («Пфайзер»), Roche («Рош»), Novartis («Новартис»), Sanofi («Санофи»), GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн»), Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), AstraZeneca («АстраЗенека»), Merck & Co («Мерк энд Ко», за пределами США и Канады – MSD), Eli Lilly («Эли Лилли»), Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»), Takeda («Такеда») и Amgen («Амджен»), а также биотехнологическим компаниям Biogen («Байоджен»), Celgene («Селджин»), Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») и AbbVie («ЭббВи»).