Окупаемость инвестиций в R&D упала до девятилетнего минимума

11:26
19 декабря 2018

Илья Дугин

151

Стоимость разработки одного нового препарата увеличилась почти вдвое с 2010 г., а окупаемость инвестиций в научно-исследовательскую деятельность TOP12 фармацевтических компаний упала до девятилетнего минимума, сообщает Reuters со ссылкой на данные исследования аналитической компании Deloitte.    

Эксперты пришли к выводу, что окупаемость инвестиций в R&D 12 крупнейших фармкомпаний в 2018 г. составила 1,9% против 3,7% годом ранее.

Средние расходы на разработку и вывод нового препарата на рынок в настоящее время обходятся фармкомпаниям в 2,18 млрд долл. по сравнению с 1,19 млрд долл. в 2010 г.

Между тем, прогнозируемые пиковые объемы продаж новых препаратов сократились почти наполовину – до 408 млн долл.

По мнению одного из авторов исследования Колина Терри, несмотря на лончи успешных продуктов, растущие расходы на R&D и ужесточение регуляторных требований усложняют возмещение инвестируемых средств.  

В целом окупаемость инвестиций сократилась на 8,2 процентных пункта с 2010 г., когда этот показатель равнялся 10,1%.

Исследователи отметили, что среди более «молодых» и специализированных биотехнологических компаний средний показатель окупаемости инвестиций в R&D составляет 9,3%, хотя в 2017 г. этот показатель равнялся 12,5%.

Эксперты проанализировали данные по фармацевтическим компаниям Pfizer («Пфайзер»), Roche («Рош»), Novartis («Новартис»), Sanofi («Санофи»), GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн»), Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), AstraZeneca («АстраЗенека»), Merck & Co («Мерк энд Ко», за пределами США и Канады – MSD), Eli Lilly («Эли Лилли»), Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»), Takeda («Такеда») и Amgen («Амджен»), а также биотехнологическим компаниям Biogen («Байоджен»), Celgene («Селджин»), Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») и AbbVie («ЭббВи»).

Компании
Takeda
Зарубежный фармпроизводитель
AbbVie
Amgen
Bristol-Myers Squibb
Eli Lilly
Johnson & Johnson
Sanofi
Roche
Merck
Novartis
AstraZeneca
Pfizer
Зарубежный фармпроизводитель

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
16.11.2018
Эксперт: рост инвестиционных вложений в биотехнологии на 55% – неплохой результат
19.09.2018
Фонд Cancer Research UK инвестирует 14 млн фунтов стерлингов в лондонский центр биотехнологий
31.08.2018
«Биокад» увеличивает до 23,1 млрд рублей инвестиции в строительство фармпредприятия в ОЭЗ «Санкт-Петербург»
Популярное
17.12.2018
Росздравнадзор изымает из обращения серию субстанции дротаверина гидрохлорид и произведенные из нее препараты
4949
17.12.2018
В штате фармкомпаний появляется новая позиция – менеджер по эффективности маркетинга
2631
17.12.2018
Дмитрий Медведев подписал постановление о сроках внедрения маркировки
2047
Вчера
Визиты медпредставителей к врачам становятся все короче
1954
13.12.2018
Полный цикл производства препарата от сахарного диабета запущен в Кировской области
1727