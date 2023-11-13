Олег Жеребцов сравнил аптечный e-com с онлайн-бронированием столика в ресторане

Классический аптечный сегмент e-com с курьерской доставкой заказа покупателю — очень дорогое удовольствие. В основном этот канал убыточен. Поэтому поголовное увлечение интернет-продажами аптечного ассортимента вызывает недоумение. Такое мнение высказал основатель Solopharm (ООО «Гротекс») в ходе заседания Дискуссионного клуба в Пятигорске, передает корреспондент «ФВ».

«Если «Лента» в этом году продаст по каналам e-com 2% своей отгрузки, они будут очень счастливы, — сказал Жеребцов. — Мне не нравится оголтелое увлечение e-com. Во-первых, это убыточно. Во-вторых, три четверти от аптечного e-com — это заказ по телефону или по интернету, а потом человек идет и провизор сканирует упаковку и выдает ее ему. Операционные издержки остаются теми же самыми».

Эксперт сравнил этот формат с бронированием по интернету столика в ресторане. Человек потом все равно ногами идет в ресторан и сидит там полтора часа.

«Классическая доставка курьером домой — сейчас минимальная часть e-com, и это очень дорого: 27—28% от оборота. Офлайновые аптеки гораздо дешевле с точки зрения операционной нагрузки. Я не знаю, почему все так увлекаются этим e-com, который в основном убыточен», — резюмировал Жеребцов.

Об эффективности виртуальных и классических полок эксперты поговорят в рамках дискуссионного клуба, организованного «ФВ».