В России возможен дефицит онкологического препарата «Уромитексан»

Онкологический препарат «Уромитексан» (МНН месна, входит в Перечень ЖНВЛП) от американской компании Baxter пропал с полок в российских аптеках, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в аптечной сети, а также на основе данных онлайн-агрегатора «Мегаптека».

Представитель Росздравнадзора сообщил изданию, что сведения о препарате последний раз поступали в автоматизированную информационную систему в апреле 2023 года. При этом в октябре 2023 года производитель заявил, что продолжит поставки «только уже произведенной продукции в соответствии с заказами на отгрузку, которые были получены ранее от дистрибуторов».

В Минпромторге РИА «Новости» сообщили, что на данный момент проводятся организационные работы по поставке «Уромитексана» в Россию. Также отечественные производители работают над производством российского лекарственного препарата с МНН месна.

При этом в России уже есть зарегистрированный отечественный препарат «Месна-ЛЭНС» компании «Верофарм». Но этот препарат, согласно данным Росздравнадзора, последний раз вводился в оборот в феврале 2018 года.

Согласно данным AphaRM, около 98% упаковок на рынке поставляются в госзакупки и только около 2% продаются в аптеках. В 2023 году госзакупки препарата снизились на 6%, в январе — феврале 2024 почти в пять раз: с 13,1 тыс. упаковок до 2,7 тыс.

В январе 2023 года Baxter обратилась в Минздрав с заявкой на повышение цены из-за дефектуры по постановлению правительства № 1771. ФАС согласовала перерегистрацию, ссылаясь на заключение Росздравнадзора от 19.07.2022 о выявлении риска дефектуры из-за ценообразования. Заявка была утверждена – цена была повышена на 11,5%. В январе текущего года действие этой цены Минздрав продлил еще на год.