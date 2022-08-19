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Онлайн-продажу препаратов для...

Онлайн-продажу препаратов для медикаментозного аборта могут запретить

19.08.2022
12:09
Руслан Мавлиханов

В проект об онлайн-торговле рецептурными лекарственными препаратами подготовили новую поправку. Она касается запрета к такой продаже препаратов для медикаментозного аборта.

Фото: danilo.alvesd/Unsplash

Препараты для медикаментозного аборта могут запретить для онлайн-продажи. Об этом ТАСС рассказала первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Считаю необходимым дополнить запрет и распространить его на дистанционную продажу лекарственных препаратов для медикаментозного аборта. Уже подготовлена соответствующая поправка в законопроект, которая будет внесена ко второму чтению», — заявила Буцкая.

Законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств был внесен в Госдуму 29 июля. Эксперимент начнется 1 марта 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях. Изначально планировалось, что ГД рассмотрит и примет законопроект в ходе весенней сессии, но, как писал «ФВ», проект вставал на паузу из-за разногласий, кто будет курировать его реализацию — на это претендовали два министерства. Позже пилот перешел от Минэкономразвития к Минздраву.

Нет комментариев

Комментариев: 2

KAA
19.08.2022 в 13:01
Препараты для медикаментозного аборта не являются рецептурными.
Роза Галимзяновна
Вчера в 12:26
Препараты из приказа 1093н тоже должны убрать из доставки на дом, а также все ампульные препараты.
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