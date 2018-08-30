Онлайн-сервис бронирования лекарств «ЗдравСити» запустил реферальную программу

Каждый клиент «ЗдравСити» при оформлении заказа получает уникальный промокод, которым он может поделиться со своими друзьями. Новый пользователь, получивший промокод от друга, при оформлении заказа получает скидку 100 руб. Тому, кто поделился промокодом, начисляются 100 бонусов на личный счет. Накопленными бонусами можно без ограничений рассчитываться за следующие покупки.

Программой можно воспользоваться при заказе как на сайте «ЗдравСити», так и через мобильное приложение.

«Сегодняшний клиент очень хорошо знаком с основным принципом действия реферальных программ – многие онлайн-сервисы активно используют эту форму популяризации своих услуг. В основном рассчитываем на активность пользователей мобильных приложений, к их услугам кнопка «поделиться», с помощью которой можно отправить промокод любому контакту в вотсап. Минимальная сумма заказа – 200 рублей, оставшуюся сумму стоимости выбранных товаров можно компенсировать бонусами. Участвовать в программе могут также первостольники – сотрудники партнерских аптек «ЗдравСити», – отметил руководитель отдела электронной коммерции ЦВ «ПРОТЕК» Даурен Абеуов.

Источник публикации: ЦВ «Протек»