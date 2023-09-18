Онлайн-сервисы начали предлагать рассрочку на лекарства

Маркетплейс «Сбер Еаптека» анонсировал запуск нового сервиса «Плати частями», позволяющего покупать лекарства в рассрочку, следует из пресс-релиза компании. Услуга «сплит» также доступна и на маркетплейсе «Яндекс.Маркет», обнаружил «ФВ».

На сайте интернет-аптеки взять лекарства в рассрочку можно при заказе от 2 тыс. до 20 тыс. руб. Оплата частями не предполагает дополнительных комиссий или процентов. «Итоговая сумма заказа делится на четыре равные части. Первый платеж в размере 25% вносится покупателем сразу, остальные – каждые две недели», — сообщили в компании. Оплатить частями можно все категории товаров для здоровья и красоты, кроме рецептурных и спиртосодержащих препаратов.

Подобную услугу уже сейчас предлагает «Яндекс.Маркет». «Мы постоянно развиваем механики доступности, в том числе финансовой. «Сплит» в фарме реализован давно на все доступные категории, которые можно оплатить онлайн. Это позволяет людям проще покупать дорогостоящие лекарства и препараты курсовой терапии», — рассказала руководитель фармнаправления «Яндекс.Маркет» Диана Олина.