«Опора России» разработала правила выдачи разрешения на дистанционную торговлю ветпрепаратами

В ходе общественного совета, состоявшегося в январе, Россельхознадзор сообщил о росте числа жалоб населения при продаже ветпрепаратов через маркетплейсы, рассказала «ФВ» зампредседателя комитета «Опора России» по здравоохранению, исполнительный директор Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» .

«Мы проанализировали причины этой ситуации и обнаружили: в рамках общего постановления о дистанционной торговле Минздрав разработал порядок выдачи разрешений на эту деятельность, а Минсельхоз — нет», — сообщила она.

Инициативная группа экспертов Национальной ассоциации зооиндустрии и СРО «СоюзФарма» разработала правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для ветеринарного применения дистанционным способом, осуществление такой торговли и доставки препаратов. Проект есть в распоряжении «ФВ».

Меры, перечисленные в документе, повлекут «очищение» рынка, но при этом вскроют проблемы, лежащие на поверхности, говорит Литвинова. «Число ветеринарных аптек незначительно, поэтому принятие этой нормы покажет и спад продаж ветпрепаратов на маркетплейсах, — уверена она. — Поэтому мы уже озвучивали инициативу об изменениях требований к ассортименту фарморганизаций: необходимо разрешить им открывать ветеринарные аптеки без лицензии. Это может быть реализовано путем получения разрешения у Россельхознадзора аналогично тому, как аптеки продают БАД и косметику».

Подробнее об инициативе читайте в «ФВ» № 2 (1131) от 23.01.2024 в материале «Навстречу всем ветрамкам».