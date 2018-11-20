Original Group на 20-й международной выставке Pharmtech & Ingredients

12:28
6 декабря 2018
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Original Group, первая отечественная компания, разработавшая программный комплекс iTrack и аппаратный комплекс Qubi Pro для индивидуальной маркировки, идентификации и обеспечения прослеживания движения лекарственных средств, – представила на 20-й международной выставке Pharmtech & Ingredients новые уникальные решения по интеграции системы агрегации в кейс-пакер и внедрению криптохвоста.

Участники и посетители выставки могли наблюдать работу установки агрегации Qubi Pro A4, инсталлированной в кейс-пакер, а также процесс агрегации в гофрокороб путем фотографирования и распознавания слоя целиком камерой высокого разрешения. Важно сказать, что интеграция Qubi Pro A4 в кейс-пакер не нарушает механические процессы, заложенные производителем кейс-пакеров Romaco. Федеральным институтом промышленной собственности (Роспантент) решение  признано уникальным и запатентовано на территории РФ.

Также на стенде была продемонстрирована генерация криптохвостов. Посетители выставки могли увидеть процесс маркировки вторичных упаковок лекарственных средств с криптохвостом в 2D-коде размером 48х48 точек (DataMatrix).

На стенде состоялась презентация новой разработки Original Group комплекса складских операций Qubi Pro W1. Ее отличительной особенностью является возможность обработки данных в офлайн-режиме без подключения к центральному серверу Track&Trace системы. Потенциальные пользователи высоко оценили дизайн отечественной разработки.

Равиль Гимадиев, CEO Original Group, в рамках выставки выступил с презентацией и поделился опытом внедрения системы Track&Trace в российских фармкомпаниях на всех этапах ее реализации, включая аудит, инжиниринг, валидацию и сервисную поддержку. Часть презентации была посвящена правильному подходу к интеграции Track&Trace-системы с корпоративными системами предприятий (ERP, WMS, CRM). Равиль Гимадиев рассказал о возможных проблемах и ошибках, которые возникают в ходе интеграции и внедрения, а также о способах их предупреждения и решения.

Источник: Original Group

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