Original Group на 20-й международной выставке Pharmtech & Ingredients

Участники и посетители выставки могли наблюдать работу установки агрегации Qubi Pro A4, инсталлированной в кейс-пакер, а также процесс агрегации в гофрокороб путем фотографирования и распознавания слоя целиком камерой высокого разрешения. Важно сказать, что интеграция Qubi Pro A4 в кейс-пакер не нарушает механические процессы, заложенные производителем кейс-пакеров Romaco. Федеральным институтом промышленной собственности (Роспантент) решение признано уникальным и запатентовано на территории РФ.

Также на стенде была продемонстрирована генерация криптохвостов. Посетители выставки могли увидеть процесс маркировки вторичных упаковок лекарственных средств с криптохвостом в 2D-коде размером 48х48 точек (DataMatrix).

На стенде состоялась презентация новой разработки Original Group комплекса складских операций Qubi Pro W1. Ее отличительной особенностью является возможность обработки данных в офлайн-режиме без подключения к центральному серверу Track&Trace системы. Потенциальные пользователи высоко оценили дизайн отечественной разработки.

Равиль Гимадиев, CEO Original Group, в рамках выставки выступил с презентацией и поделился опытом внедрения системы Track&Trace в российских фармкомпаниях на всех этапах ее реализации, включая аудит, инжиниринг, валидацию и сервисную поддержку. Часть презентации была посвящена правильному подходу к интеграции Track&Trace-системы с корпоративными системами предприятий (ERP, WMS, CRM). Равиль Гимадиев рассказал о возможных проблемах и ошибках, которые возникают в ходе интеграции и внедрения, а также о способах их предупреждения и решения.

Источник: Original Group