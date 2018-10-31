Original Group начала реализацию установок для складских T&T операций

Комплекс, разработанный с учетом запросов рынка и требований стандартов GAMP и GDP, изготовлен сразу в двух модификациях. Программное обеспечение установки, благодаря открытой архитектуре, интегрируется не только с уровнем L3 системы iTrack, но и с любым сторонним программным обеспечением с поддержкой стандарта ISA95.

Этот комплекс может быть надежным решением при малых объемах выпуска лекарственных средств (ЛС) и для осуществления складских операций с ними, где экономически эффективными являются ручные операции с помощью терминалов сбора данных и термотрансфарентных принтеров. Установка Qubi Pro W1 используется как самостоятельный мобильный модуль и позволяет оператору производить все необходимые действия.

Инсталлированный в установку Line Manager позволяет осуществлять все требуемые операции автономно, обеспечивая прозрачную синхронизацию с L3 в моменты появления связи. Установка также формирует вокруг себя автономную сеть Wi-Fi, обеспечивая автономную работу терминалов сбора данных (ТСД), подключенных к ней.

Источник публикации: Original Group