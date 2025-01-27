Отделение «Аптечной сети 36,6» по Северо-Западу возглавит Ольга Кудрявцева

ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявила о новых назначениях. Заместителем генерального директора — директором дивизиона «Северо-Запад» (бренды «Горздрав», «Лекоптторг», «Калина Фарм», «Аптека для бережливых» и «Формула здоровья») станет Ольга Кудрявцева. Ранее возглавлявший дивизион Сергей Симоненко покидает компанию, чтобы заняться собственными проектами.

Как сообщили в пресс-службе компании, Кудрявцева вступит в должность с 1 февраля.

Кудрявцева начала карьеру в фармотрасли в 1997 году с позиции фармацевта. В «Аптечную сеть 36,6» она пришла в 2020 году, возглавив бренд «Горздрав». В 2022 году ее назначили исполнительным директором дивизиона «Северо-Запад».

В декабре прошлого года аптечная сеть «36,6» завершила сделку по покупке аптечной сети «Мицар-Н», а месяцем ранее купила мурманскую сеть «Аптека для бережливых».