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Отделение «Аптечной сети 36,6» по Северо-Западу возглавит Ольга Кудрявцева

27.01.2025
12:34
Дина Коблова
Должность заместителя гендиректора ПАО «Аптечная сеть 36,6» с 1 февраля займет Ольга Кудрявцева. Как сообщили в пресс-службе компании, она возглавит дивизион «Северо-Запад», в который входят бренды «Горздрав», «Лекоптторг», «Калина Фарм», «Аптека для бережливых» и «Формула здоровья».
Ольга Кудрявцева | Фото: пресс-служба «Аптечной сети 36,6»

ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявила о новых назначениях. Заместителем генерального директора — директором дивизиона «Северо-Запад» (бренды «Горздрав», «Лекоптторг», «Калина Фарм», «Аптека для бережливых» и «Формула здоровья») станет Ольга Кудрявцева. Ранее возглавлявший дивизион Сергей Симоненко покидает компанию, чтобы заняться собственными проектами.

Как сообщили в пресс-службе компании, Кудрявцева вступит в должность с 1 февраля.

Кудрявцева начала карьеру в фармотрасли в 1997 году с позиции фармацевта. В «Аптечную сеть 36,6» она пришла в 2020 году, возглавив бренд «Горздрав». В 2022 году ее назначили исполнительным директором дивизиона «Северо-Запад».

В декабре прошлого года аптечная сеть «36,6» завершила сделку по покупке аптечной сети «Мицар-Н», а месяцем ранее купила мурманскую сеть «Аптека для бережливых».

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