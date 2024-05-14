Отечественные производители поспорили об ограничении доступа на российский фармрынок

Дискуссия о перспективах развития российского рынка прошла в рамках 31-го Российского фармацевтического форума им. Н.А. Семашко. Одни производители говорили, что надо сосредоточиться на лекарственной независимости от импорта, другие — на экспорте, передает корреспондент «ФВ».

У отечественных компаний достаточно возможностей, чтобы обеспечить местный рынок дженериками. Можно создать заградительные пошлины для импортных препаратов, чтобы обеспечить развитие российской фарме. Так считает президент «Активного компонента» Александр Семенов. «Порядка полутриллиона рублей приходится на поставки дженериков из стран, которые, мягко говоря, нам сейчас не друзья. Ряд из этих дженериков перестают поставлять по непонятным причинам. Почему мы не можем ввести 200% пошлину в отношении препаратов, которые закрываются двумя и более заводами на территории России? Я уверен, что эти полтриллиона рублей не будут лишними в обороте российских производителей, которые позволят наращивать производственные мощности и в том числе тратить суммы на развитие инновационных оригинальных препаратов», — заявил он.

Он отметил, что механизм «второго лишнего», который планируется запустить в марте-апреле 2025 года, работает только на госзакупках. Это небольшое количество препаратов.

«Крайне важно сделать, чтобы пациенты стабильно могли покупать препараты с необходимым им действующим веществом и чтобы завтра этот препарат не исчез с полок», — сказал Семенов.

С ним не согласился генеральный директор «Биннофарм Группп» Рустем Муратов, который уверен, что когда речь идет о «втором лишнем», то это фактически инфляция цены, так как покупается не самый дешевый продукт, а локальный. По его мнению, у российской фармы есть два пути развития. Первый — инфляционный, когда правительство по тем или иным причинам стимулирует локальное производство. Со временем локальное производство перестает быть конкурентным по отношению к внешнему рынку, так как локальный производитель находится в тепличных условиях.

Второй путь — экспансивный. Яркий пример — Китай, который в период введения против него санкций выбрал развитие вовне. На внутренний рынок товары продавались с большой скидкой, при этом различными мерами стимулировалась продажа вовне.

«Для нас есть выбор: или мы будем закрываться, или продавать вовне. Да, есть локальный рынок, и с ним надо работать. Но объем внутреннего рынка небольшой, сейчас иностранные препараты в упаковках составляют около трети рынка, две трети — российские. Экспорт — разумный вариант удерживать внутренние цены. Экспортировать надо значительно больше, тогда у нас нет необходимости для внутреннего рынка увеличивать цены», — уверен Муратов.

Семенов ответил, что экспорт — это хорошо, но он не решит проблемы импортонезависимости. Что же касается цен на локальные продукты, то есть механизмы для контроля цен.

Заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева отметила, что заградительные пошлины — это дискуссионный вопрос. «Я все-таки за здоровый баланс, мне кажется, нельзя бросаться ни в одну, ни в другую крайность. Такими запретительными мерами нельзя создавать тепличные условия для нашего рынка, наша фарминдустрия должна развиваться в здоровой конкурентной среде», — сказала она.

При этом, по ее словам, надо развивать и производство полного цикла, и производство фармсубстанций. Все это есть в плане развития промышленности. Минпромторг работает над перечнем мер поддержки и приглашает индустрию к открытому обсуждению этих мер.