Отменена регистрация импортного соматропина

Минздрав 12 сентября опубликовал решения об отмене действия пяти регистрационных удостоверений (РУ). Прекращение регистрации произошло по инициативе держателей РУ.

Компания Novo Nordisk отозвала РУ на рекомбинантный гормон роста — соматропин, выпускаемый под торговым наименованием «Нордитропин». Это был первый соматропин, зарегистрированный в России в сентябре 2006 года. Отечественный препарат появился в 2009 году.

В ГРЛС есть сведения о нескольких действующих РУ на соматропин от ООО «Профит Фарм» (производится в Китае), ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (производится в России), ООО «КонФарм» (производится в Иране), Sandoz (производится в Австрии).

Остальные четыре РУ отменены по заявлению «Акрихина». Речь идет о препаратах, выпускаемых Polpharma, которую в России представляет «Акрихин». Три лекарства не будут поставляться ни «Акрихином», ни Polpharma, а один — диуретик «Диакарб» — останется на рынке. В ГРЛС остались еще два регудостоверения на препараты с таким же торговым наименованием.

Список исключенных из ГРЛС РУ (от 12 сентября 2024 года)