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Отменена регистрация импортного...

Отменена регистрация импортного соматропина

13.09.2024
18:23
Елена Калиновская
Минздрав отменил регистрацию пяти препаратов. Почти все лекарства производила Polpharma, которую в России представляет «Акрихин». 
Фото: Depositphotos

Минздрав 12 сентября опубликовал решения об отмене действия пяти регистрационных удостоверений (РУ). Прекращение регистрации произошло по инициативе держателей РУ.

Компания Novo Nordisk отозвала РУ на рекомбинантный гормон роста — соматропин, выпускаемый под торговым наименованием «Нордитропин». Это был первый соматропин, зарегистрированный в России в сентябре 2006 года. Отечественный препарат появился в 2009 году.

В ГРЛС есть сведения о нескольких действующих РУ на соматропин от ООО «Профит Фарм» (производится в Китае), ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (производится в России), ООО «КонФарм» (производится в Иране), Sandoz (производится в Австрии).

Остальные четыре РУ отменены по заявлению «Акрихина». Речь идет о препаратах, выпускаемых Polpharma, которую в России представляет «Акрихин». Три лекарства не будут поставляться ни «Акрихином», ни Polpharma, а один — диуретик «Диакарб» — останется на рынке. В ГРЛС остались еще два регудостоверения на препараты с таким же торговым наименованием. 

Список исключенных из ГРЛС РУ (от 12 сентября 2024 года)

Торговое наименование (МНН)

Компания — держатель РУ

Форма выпуска, дозировка

Наличие аналогов

Номер РУ

1

Диакарб

(ацетазоламид)

АО «ХФК «Акрихин»

Таблетки, 250 мг

Да

П N014889/01 от 12.12.2008 г.

2

Метоклопрамид (метоклопрамид)

АО «ХФК «Акрихин»

Таблетки, 10 мг

Да

П N013299/01 от 17.11.2008 г.

3

Метоклопрамид (метоклопрамид)

АО «ХФК «Акрихин»

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 5 мг/мл

Да

П N013299/02 от 21.11.2008 г.

4

Нордитропин (соматропин)

ООО «Ново Нордиск»

Раствор для подкожного введения, 10 мг/1,5 мл

Да

П N015447/01 от 16.03.2009 г.

5

Олофтадин ЭКО (олопатадин)

АО «ХФК «Акрихин»

Капли глазные, 1 мг/мл

Да

ЛП-005423 от 25.03.2019 г.

Источник: ГРЛС

 

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