Отменена регистрация оригинального препарата от острого лимфобластного лейкоза
Минздрав опубликовал данные о девяти отмененных регистрационных удостоверениях (РУ). Все они имеют зарегистрированные аналоги. Отмена РУ произошла по инициативе их держателей.
Из девяти отмененных РУ только одно лекарство оригинальное – «Эвольта» от Sanofi. Действующее вещество – клофарабин. Препарат зарегистрирован в 2015 году. Согласно клиническим рекомендациям Минздрава, он используется у детей с острым лимфобластным лейкозом, рефрактерным к стандартным курсам химиотерапии в качестве терапии второй линии.
В ГРЛС остался один препарат с таким же МНН, его выпускает компания Teva.
При этом сама компания пересматривает собственный портфель препаратов, она заявила об отмене пяти РУ лекарств. Одно из них — известный противокашлевый бренд «Амбробене». Однако отменена регистрация только одной лекарственной формы – капсулы пролонгированного действия. В ГРЛС остались сироп, раствор для приема внутрь, раствор для внутривенного введения, таблетки. Кроме того, в реестре есть капсулы с пролонгированным высвобождением другого производителя.
|
Список исключенных из ГРЛС РУ (от 30 июля 2024 года)
|
Торговое наименование (МНН)
|
Компания – держатель РУ
|
Наличие аналогов
|
Форма выпуска, дозировка
|
Регистрационный номер
|
Доксорубицин-Тева (доксорубицин)
|
ООО «Тева»
|
Да
|
Лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения, 10 мг, 50 мг
|
П N015001/01
|
Эвольтра (клофарабин)
|
АО «Санофи Россия»
|
Да
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл
|
ЛП-003320
|
Амбробене (амброксол)
|
ООО «Тева»
|
Да
|
Капсулы пролонгированного действия, 75 мг
|
П N014731/05
|
Амоксициллин (амоксициллин)
|
АО «Нижфарм»
|
Да
|
Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг/5мл
|
П N011641/02
|
Сумамед (азитромицин)
|
ООО «Тева»
|
Да
|
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг
|
П N015662/01
|
Динамико Форвард (силденафил)
|
ООО «Тева»
|
Да
|
Пленки, диспергируемые в полости рта, 50 мг, 100 мг
|
ЛП-003518
|
Трамадол (трамадол)
|
АО «Нижфарм»
|
Да
|
Капсулы, 50 мг
|
П N016053/02
|
Панклав (амоксициллин+[клавулановая кислота])
|
АО «Нижфарм»
|
Да
|
Таблетки, 250 мг+125 мг, 500 мг+125 мг
|
П N014651/01
|
Нотирол (гранисетрон)
|
ООО «Тева»
|
Да
|
Таблетки, 1 мг, 2 мг
|
ЛСР-005940/09
|
Источник: ГРЛС
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