Отозвана регистрация оригинального препарата для лечения ВИЧ
В Госреестре лекарственных средств 13 мая опубликованы материалы об отзывах регистрации лекарств и фармсубстанций. Регистрационные удостоверения (РУ) аннулированы по заявлениям их владельцев.
Больше всего отзывов у Gedeon Richter — девять фармсубстанций. GSK, представляющая в России ViiV Healthcare, заявила о прекращении регистрации препарата от ВИЧ «Телзир» (МНН фосампренавир). Согласно ГРЛС, в России лекарства с этим МНН зарегистрировали три российских производителя. В клинических рекомендациях Минздрава по лечению ВИЧ у взрослых фосампренавир входит в схему лечения второго ряда в качестве альтернативы.
Отозвана регистрация противогрибкового препарата «Микоспор» (МНН бифоназол) компании Bayer. В ГРЛС больше нет зарегистрированных лекарств с таким МНН. Несколько лет назад регистрацию бифоназола отозвали ОАО «Самарамедпром» и ОАО «Синтез».
Производитель оригинального препарата «Вимпат» (МНН лакосамид) UCB Pharma отозвала одну лекарственную форму — сироп, в реестре остаются раствор для приема внутрь, раствор для инфузий и таблеток. Препарат используется у больных эпилепсией.
|
Список исключенных из ГРЛС РУ (от 13 мая 2024 года)
|
Торговое наименование (МНН)
|
Компания — держатель РУ
|
Наличие аналогов
|
Форма выпуска, дозировка
|
Регистрационный номер
|
ОАО «Гедеон Рихтер»
|
Да
|
Субстанция-порошок
|
ФС-000628
|
ОАО «Гедеон Рихтер»
|
Да
|
Субстанция-порошок
|
ФС-000563
|
ОАО «Гедеон Рихтер»
|
Да
|
Субстанция-порошок
|
ФС-001236
|
ОАО «Гедеон Рихтер»
|
Да
|
Субстанция
|
ЛСР-007154/08
|
ОАО «Гедеон Рихтер»
|
Да
|
Субстанция-порошок
|
ФС-001302
|
ОАО «Гедеон Рихтер»
|
Да
|
Субстанция-порошок
|
ФС-001363
|
ОАО «Гедеон Рихтер»
|
Да
|
Субстанция-порошок
|
ФС-001032
|
ОАО «Гедеон Рихтер»
|
Да
|
Субстанция
|
П N013150/01
|
ОАО «Гедеон Рихтер»
|
Да
|
Субстанция-порошок
|
ФС-001066
|
ООО «Кьези Фармасьютикалс»
|
Нет
|
Раствор для приема внутрь
|
П N014499/01
|
«ЮСБ Фарма СА»
|
Да (по МНН)
|
Сироп, 15 мг/мл
|
ЛСР-005993/10
|
«Зентива к.с.»
|
Да
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 500 мг
|
ЛП-003806
|
«Байер АГ»
|
Нет
|
Раствор для наружного применения, 1%
|
П N013923/02
|
«Байер АГ»
|
Нет
|
Крем для наружного применения, 1%
|
П N013923/03
|
ООО «НоваМедика»
|
Да
|
Раствор для инъекций, 2 мг/мл, 5 мг/мл, 7,5 мг/мл, 10 мг/мл
|
ЛП-006667
|
«ВииВ Хелскер»
|
Да (по МНН и лекформе)
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 700 мг
|
ЛС-002473
|
«ВииВ Хелскер»
|
Да (по МНН)
|
Суспензия для приема внутрь, 50 мг/мл
|
ЛС-002474
|
Источник: ГРЛС
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