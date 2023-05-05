Отрасль ожидает сложного лета из-за отсутствия привычных ажиотажей

Первое полугодие текущего года и весь летний период могут стать сложными для розницы. Среди рисков: кассовые разрывы и низкие продажи. Впрочем, у аналитиков есть надежда на второе полугодие. Об этом «ФВ» рассказали эксперты.

«Традиционная сезонность сейчас кажется непривычной. Сначала продажи бустировались коронавирусом, а затем политическими событиями. Подозреваю, что этот рост рынка, к которому мы привыкли в последние несколько лет, в 2023 году не произойдет», — считает генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» Александр Кузин.

По его мнению, лето, и без того являющееся сложным периодом для аптек, станет еще большим вызовом в связи с отсутствием драйверов повышенного спроса. Продажи и оборачиваемость товара, вероятнее всего, будут ниже тех уровней, к которым привык рынок с 2020 года. «В связи с этим вполне возможно возникновение кассовых разрывов у отдельных игроков нашего рынка», — пояснил Кузин. В первую очередь это затронет те сети, которые не оптимально распределяли свои ресурсы, вложившись в товары, популярные в периоды повышенного спроса, отметил он.

Впрочем, сейчас эксперты осторожно относятся к прогнозам относительно отсутствия неожиданных факторов. «Случиться может всякое: от санкционных ограничений до очередных эпидемиологических процессов и т.д.», — рассуждает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. Но пока прямых предпосылок к новым ажиотажным процессам на рынке действительно нет, отмечает аналитик.

При отсутствии форс-мажоров рынок и правда ждет относительно спокойное лето и все риски, перечисленные выше, могут быть актуальны, пояснил Беспалов. «Особенно это заметно сейчас, когда мы сравниваем ситуацию на рынке с прошлым годом, в период ажиотажного спроса. К тому же, низкие доходы населения восстановлению спроса тоже не способствуют», — пояснил аналитик.

В первую очередь эти проблемы опасны для компаний, которые находятся «в плохой физической форме», — для них текущий год может стать большим испытанием, считает Беспалов. «При этом подавляющее большинство крупных компаний к проблемам на рынке готовились очень давно, кстати, задолго до событий весны прошлого года. Это не значит, что им будет легко и просто, но надеюсь мы обойдемся без глобальных потерь в рознице», — отметил он.

Аналитик также подчеркнул, что в самих ажиотажах «хорошего мало». Такие периоды он назвал «инъекциями адреналина», которые позволяют некоторым участникам рынка нарастить обороты и даже рентабельность, но после подобных процедур неизбежны проблемы падения активности.

«Первая половина текущего года действительно будет сложной, зато, если она пройдет стабильно, во второй половине года можно рассчитывать на стабилизацию спроса и даже разворот к росту. Конечно, при условии стабилизации ситуации с доходами населения и отсутствием глобальных проблем в отношении дефектуры», — резюмировал Беспалов.

Позитивнее на ситуацию смотрят представители региональных сетей. Генеральный директор аптечной сети «Фарма» Александр Миронов сомневается в том, что в скором времени будет какой-либо «грандиозный» обвал рынка, и не ожидает глобального ухода участников рынка. Выпадут с сегмента, по мнению эксперта, те игроки, которые не повышают уровень своей эффективности «Тех, кто уйдет, хоть и жаль, но совсем немного. Сейчас достаточно возможностей к росту, даже с одиночной аптекой. Но много кто работает на чрезвычайно низком уровне эффективности», — пояснил Миронов.



В целом сложный период для рынка наблюдался и в прошлом году, напоминает собственник. «Если помните, то прошлое лето жили после сверхзакупок, поскольку в марте население уже закупилось. Сети сидели на сверхзапасах по дорогим ценам, но период прошли нормально», — рассуждает он. Миронов уверен, что теоретически этим летом по отношению к прошлому году в отдельных категориях продаж даже будет прирост. В том числе на это может повлиять возможное возвращение временно эмигрировавших россиян, считает он.