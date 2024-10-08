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«Озон Фармацевтика» объявила...

«Озон Фармацевтика» объявила о намерении провести IPO

08.10.2024
18:25
Ринат Васбеев
«Озон Фармацевтика» намерена провести публичное размещение акций на Московской бирже. Сроки и параметры IPO еще не опубликованы.
Фото: 123rf.com

«Озон Фармацевтика» объявила о намерении провести первичное публичное размещение (IPO) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Параметры размещения, конкретные даты, эмиссионные документы и другая дополнительная информация будут опубликованы позднее. 

Из предварительных данных известно, что листинг акций и начало торгов пройдут в октябре 2024 года. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках допэмиссии. 

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели. Размещение также станет первым шагом для создания ликвидности акций на Мосбирже.

Размещение акций будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Заявки на приобретение акций можно будет подать через ведущих российских брокеров.

В июле компания «Промомед» провела IPO по верхней границе диапазона, цена одной акции составила 400 руб. Объем размещения составил 6 млрд руб., часть этой суммы зарезервирована в целях стабилизации. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 85 млрд руб.

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