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«Озон Фармацевтика» раскрыла...

«Озон Фармацевтика» раскрыла финансовые показатели за 2023 год

19.06.2024
17:38
Дина Коблова
«Озон Фармацевтика» поделилась финансовыми и операционными результатами по итогам 2023 года. Выручка компании выросла на 4%, операционная прибыль — на 12%.
Фото: 123rf.com

Выручка компании «Озон Фармацевтика» в 2023 году составила 19,7 млрд руб., что на 4% выше по сравнению с 2022 годом. Учитывая корректировку выручки 2022 года на эффект аномального спроса, темпы роста составили 12% год к году. Операционная прибыль выросла до 6,1 млрд руб., что на 12% больше по сравнению с 2022 годом. EBITDA увеличилась на 13% год к году, до 7,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 36%, говорится в годовом отчете компании. 

Компания объясняет рост эффективной работой с дебиторами и тщательным контролем затрат. 

Чистая прибыль компании увеличилась на 10% за год и составила 4,0 млрд руб. за счет сильных операционных показателей и положительной динамики показателя EBITDA. Рентабельность по чистой прибыли составила 20% (+1 процентный пункт год к году). Капитальные затраты увеличились до 706 млн руб. (на 3%).

Чистый долг по состоянию на 31 декабря сократился с начала года до 12,0 млрд руб. (на 17%). Отношение чистого долга и скорректированной EBITDA снизилось с 2,0х до 1,6х.

В 2023 году компания начала формировать единый фармацевтический холдинг, в его состав вошли ООО «Озон», ООО «Озон Фарм», ООО «Озон Медика», ООО «Мабскейл» и ряд других аффилированных юрлиц.

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