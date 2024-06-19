«Озон Фармацевтика» раскрыла финансовые показатели за 2023 год

Выручка компании «Озон Фармацевтика» в 2023 году составила 19,7 млрд руб., что на 4% выше по сравнению с 2022 годом. Учитывая корректировку выручки 2022 года на эффект аномального спроса, темпы роста составили 12% год к году. Операционная прибыль выросла до 6,1 млрд руб., что на 12% больше по сравнению с 2022 годом. EBITDA увеличилась на 13% год к году, до 7,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 36%, говорится в годовом отчете компании.

Компания объясняет рост эффективной работой с дебиторами и тщательным контролем затрат.

Чистая прибыль компании увеличилась на 10% за год и составила 4,0 млрд руб. за счет сильных операционных показателей и положительной динамики показателя EBITDA. Рентабельность по чистой прибыли составила 20% (+1 процентный пункт год к году). Капитальные затраты увеличились до 706 млн руб. (на 3%).

Чистый долг по состоянию на 31 декабря сократился с начала года до 12,0 млрд руб. (на 17%). Отношение чистого долга и скорректированной EBITDA снизилось с 2,0х до 1,6х.

В 2023 году компания начала формировать единый фармацевтический холдинг, в его состав вошли ООО «Озон», ООО «Озон Фарм», ООО «Озон Медика», ООО «Мабскейл» и ряд других аффилированных юрлиц.