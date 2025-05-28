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«Озон Фармацевтика» увеличила...

«Озон Фармацевтика» увеличила выручку на 45% в I квартале

28.05.2025
14:38
Дина Коблова
«Озон Фармацевтика» опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года. Выручка компании выросла на 45% в годовом сопоставлении. Компания направила 735 млн руб. на капитальные вложения, включая регистрацию новых препаратов и развитие производственных мощностей.
Фото: Игорь Чунусов

ПАО «Озон Фармацевтика» объявило неаудированные консолидированные финансовые результаты по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), а также операционные результаты за три месяца 2025 года. Выручка компании за I квартал 2025 года увеличилась на 45% год к году и составила 6,9 млрд руб.

Как следует из отчета, рост выручки обусловлен расширением ассортимента и увеличением представленности продукции компании в аптечных сетях. «Озон Фармацевтика» также более активно участвовала в госзакупках. Кроме того, была увеличена доля более дорогих препаратов в структуре продаж, средняя цена упаковки также выросла.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 61% — до 2,5 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла до 36%.

Объем капитальных вложений составил 735 млн руб. Инвестиции включают:

  • регистрацию препаратов дженериков и биосимиляров (472 млн руб.);
  • строительство и закупку оборудования для «Озон Медика» (74 млн руб.) и «Мабскейл» (90 млн руб.);
  • закупку оборудования и обслуживание на других заводах группы (99 млн руб.).

Чистый долг компании вырос на 6% с начала года и составил 10,7 млрд руб. Это связано, как следует из отчета, с сокращением денежной позиции на фоне реализации инвестиционной программы и увеличения оборотного капитала.

Чистый оборотный капитал увеличился на 5% — до 20,0 млрд руб. с начала года на фоне высокого темпа роста выручки.

Компании
Озон Фармацевтика

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