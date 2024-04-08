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«Озон фармацевтика» может...

«Озон фармацевтика» может провести IPO этой осенью

08.04.2024
11:26
Дина Коблова
«Озон фармацевтика» может провести первичное публичное предложение акций (IPO) этой осенью, узнали «Ведомости». По данным опрошенных изданием экспертов, компания способна привлечь более 10 млрд руб.
Фото: freepik

Производитель лекарств-дженериков «Озон фармацевтика» рассматривает проведение первичного публичного предложения акций (IPO) осенью 2024 года, об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два близких к сделке источника.

Учитывая размер бизнеса компании, эксперты оценивают сделку в более 10 млрд руб. По словам собеседника издания, сектор фармацевтики сейчас не представлен на российском фондовом рынке, поэтому интерес должен быть большой.

По словам главного исполнительного директора «Озон фармацевтики» Андрея Горшкова, конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала пока не было принято. 

Согласно данным Мосбиржи, в ноябре 2022 года «Озон» зарегистрировал облигационную программу на 10 млрд руб. В марте прошлого года компания разместила первый выпуск трехлетних облигаций на 1 млрд руб., в августе — трехлетние бонды на 700 млн руб. При выпуске облигаций «Озон» не получал кредитный рейтинг. Горшков заявил, что облигации выпустили для развития новых направлений деятельности: разработку препаратов для лечения онкологических заболеваний и на строительство нового завода «Озон медика» по производству готовых лекарственных форм.

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