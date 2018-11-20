ПАО «Биосинтез» приняло участие в деловой бизнес-миссии в Узбекистан

Республика Узбекистан является приоритетной страной для экспорта продукции пензенских предприятий, так как это одна из крупных стран постсоветского пространства с активно развивающейся экономикой.

Данная миссия проходила в рамках комплекса мероприятий по продвижению продукции пензенских предприятий в страны ближнего и дальнего зарубежья. В бизнес-миссии приняли участие шесть пензенских компаний, выпускающих разноплановую продукцию. Возглавлял делегацию председатель Пензенской областной торгово-промышленной палаты Владимир Подобед.

В процессе бизнес-миссии были проведены встречи с представителями узбекских компаний и Торгового представительства РФ в Республике Узбекистан. У каждого участника миссии было организовано не менее четырех встреч с потенциальными партнерами по сферам деятельности.

В рамках состоявшихся переговоров ПАО «Биосинтез» с представителями узбекского бизнеса были обсуждены вопросы регистрации новой номенклатуры предприятия в Республике Узбекистан и увеличения объема экспорта в страну за счет расширения ассортимента ввозимой продукции.

Коммерческий директор «Сан Фарма» в России отмечает:

«Подобный формат мероприятий помогает поддержать действующие и установить новые деловые контакты более целенаправленно и эффективно. Продукция ПАО «Биосинтез» достаточно востребована на рынке Узбекистана, но мы видим перспективы к росту экспортных поставок в республику».

Источник публикации: Компания «Сан Фарма»