ПАО «Биосинтез» приняло участие в деловой бизнес-миссии в Узбекистан

ПАО «Биосинтез» 12–13 ноября приняло участие в деловой бизнес-миссии в Республику Узбекистан, г.Ташкент, в составе делегации производителей Пензенской области. Мероприятие было организовано при содействии Центра поддержки экспорта Пензенской области и Министерства экономики Пензенской области.
Республика Узбекистан является приоритетной страной для экспорта продукции пензенских предприятий, так как это одна из крупных стран постсоветского пространства с активно развивающейся экономикой.
Данная миссия проходила в рамках комплекса мероприятий по продвижению продукции пензенских предприятий в страны ближнего и дальнего зарубежья. В бизнес-миссии приняли участие шесть пензенских компаний, выпускающих разноплановую продукцию. Возглавлял делегацию председатель Пензенской областной торгово-промышленной палаты Владимир Подобед.
В процессе бизнес-миссии были проведены встречи с представителями узбекских компаний и Торгового представительства РФ в Республике Узбекистан. У каждого участника миссии было организовано не менее четырех встреч с потенциальными партнерами по сферам деятельности.
В рамках состоявшихся переговоров ПАО «Биосинтез» с представителями узбекского бизнеса были обсуждены вопросы регистрации новой номенклатуры предприятия в Республике Узбекистан и увеличения объема экспорта в страну за счет расширения ассортимента ввозимой продукции.
Коммерческий директор «Сан Фарма» в России Михаил Болысов отмечает:
«Подобный формат мероприятий помогает поддержать действующие и установить новые деловые контакты более целенаправленно и эффективно. Продукция ПАО «Биосинтез» достаточно востребована на рынке Узбекистана, но мы видим перспективы к росту экспортных поставок в республику».
Источник публикации: Компания «Сан Фарма»
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