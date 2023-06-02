«ПСК Фарма» добилась аннуляции еще одного евразийского патента на тофацитиниб

Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала недействительным евразийский патент № 012666 на тофацитиниб, принадлежащий компании Pfizer. Это уже третий патент зарубежного производителя, который аннулирован по возражению «ПСК Фармы».

Патент № 012666 выдан на группу изобретений «Оптическое разделение (1-бензил-4-метилпиперидин-3-ил) метиламина и его применение для получения производных пирроло 2,3-пиримидина в качестве ингибиторов протеинкиназы». Тофицитиниб — препарат для терапии ревматоидного артрита. В 2020 году Министерство здравоохранения включило его в рекомендации по профилактике и лечению COVID-19.

История спора

Pfizer выпускает оригинальный тофацитиниб под брендом «Яквинус». Препарат был зарегистрирован в России в марте 2013 года, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств. Летом 2021 года компания зарегистрировала еще один препарат под брендом «Яквинус», но в другой дозировке.

Препарат «ПСК Фармы» с МНН тофацитиниб был зарегистрирован в России 28 декабря 2020 года под брендом «Тофара».

Pfizer обратилась в суд с требованием запретить ввод в оборот дженерика еще до его регистрации — в июле 2020 года. Компания утверждала, что «ПСК Фарма» использует действующий евразийский патент № 006227 на группу изобретений «Соединения пирроло[2,3-D]пиримидина» в своем препарате «Тофара». Спустя полтора года суд частично удовлетворил иск и ввел запрет на ввод российского препарата в оборот до окончания срока действия патента — 25 ноября 2025 года.

В ответ «ПСК Фарма» подала возражение против выдачи патента № 006227, в результате чего в мае 2022 года он был аннулирован. Затем компания через суд добилась отмены запрета на ввод «Тофары».

В ноябре 2022 года Роспатент аннулировал также российский патент Pfizer на тофацитиниб — № 2315052 на группу изобретений «Кристаллическая форма моноцитрата 3-{(3R,4R)-4-метил-3-[метил-(7Нпирроло[2,3-d]пиримидин-4-ил)амино]пиперидин-1-ил}-3-оксо-пропионитрила и ее применение». Возражение также подала «ПСК Фарма».