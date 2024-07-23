«ПСК Фарма» получит займ в 220 млн руб. на производство желатиновых капсул

Фонд развития промышленности России (ФРП РФ) с начала 2024 года предоставил семь льготных займов компаниям Московской области для запуска своих проектов с общим объемом инвестиций около 3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Один из заемщиков – компания «ПСК Фарма», размер займа для нее составил примерно 220 млн руб. Компания намерена запустить в ОЭЗ «Дубна» центр по производству желатиновых капсул для обеспечения полного цикла производства. Проект реализуют в рамках политики импортозамещения, сейчас капсулы поставляются из-за рубежа.

Остальные проекты реализуются подмосковными компаниями в сферах медицины, производства металлических изделий, спецоборудования и др.

По словам заместителя председателя правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, с начала года предприятия региона получили 7 льготных займов от ФРП РФ на сумму более 1,6 млрд руб.

«Общая сумма инвестиций в рамках этих семи проектов составляет более 2,8 млрд рублей. Компании обеспечат создание порядка 300 новых рабочих мест в Подмосковье», — поделилась Зиновьева.

Ранее генеральный директор компании «ПСК Фарма» Евгения Шапиро рассказала, что отличительная особенность проекта по производству желатиновых капсул — наличие собственной сервисной службы у производителя, которая будет проводить на производственных участках покупателей адаптацию капсул к имеющимся у них технологическим мощностям.