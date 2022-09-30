Пациенты пожаловались на аутизм у детей при приеме парацетамола беременными

На ряд американских лекарственных дистрибьюторов, в частности Walgreens, Walmart и CVS, подали 87 жалоб в семи штатах. Их обвиняют в продаже парацетамола, который якобы вызывал аутизм у новорожденных детей, если его принимали беременные женщины, пишет Bloomberg.

Истцы утверждают, что их должны были предупредить о рисках приема препарата. В качестве доказательства своих слов они приводят новые исследования, которые говорят, что дети, чьи матери во время беременности использовали препарат, могут родиться с аутизмом, страдать гиперактивностью или синдромом дефицита внимания.

Дистрибьюторы в свою очередь оспаривают тот факт, что парацетамол может нанести вред развитию плода. Bloomberg приводит в пример мнение специалистов Американского колледжа акушеров и гинекологов, которые утверждают, что лекарство безопасно принимать во время беременности. Они заявляют, что исследования неубедительны и не обнаруживают прямой связи с нарушениями развития нервной системы.

В течение многих лет врачи рекомендовали женщинам парацетамол как самый безопасный способ справиться с болями во время беременности. Наиболее распространенная альтернатива, ибупрофен, обычно не рекомендуется для использования такими пациентами. По оценкам акушеров, 65% женщин в США принимают парацетамол во время беременности, то есть количество потенциальных жертв может исчисляться тысячами.

Адвокаты истцов планируют объединить все иски в одно дело, чтобы обмениваться информацией. Окружной судья США Мэтью Кеннелли из Чикаго заявил, что существует огромная вероятность того, что будут поданы еще тысячи исков. «Это [число] может стать действительно гигантским», — отметил он.