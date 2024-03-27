Пациенты с ВИЧ пожаловались на перебои с лекарствами в учреждениях ФМБА

Общественное движение «Пациентский контроль» заявило о проблемах с обеспечением терапией инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), соответствующие жалобы регулярно поступают на сайт «Перебои.ру». Как пишет «Коммерсантъ», представители движения в связи с этим обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко и руководителю ФМБА Веронике Скворцовой.

На отказы в выдаче лекарств, назначенных врачом, с 1 декабря 2023 года жаловались люди с положительным ВИЧ-статусом, проходящие лечение в:

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА (Димитровград, Ульяновская область),

ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА (Десногорск, Смоленская область),

ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА (Обнинск, Калужская область),

ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА (Новоуральск, Свердловская область).

Из-за отсутствия лекарств пациентам назначают АРВ-препараты, которые ранее были отменены по медицинским показаниям или из-за побочных эффектов. Кроме того, поступают также жалобы на отказ в своевременных анализах, необходимых для определения уровня вирусной нагрузки ВИЧ и показателей иммунного статуса.

«Третий месяц нет тивикая (долутегравир). Первый месяц давали калетру, у меня жуткие побочки от нее. На второй месяц дали регаст, он еще хуже. Сказали, что, может быть, появится тивикай после Нового года, но его будет очень мало», — передают общественники жалобу пациентки из Обнинска.

Издание уточняет, что в ФМБА «Пациентскому контролю» ответили, что агентство направило в Минздрав обращение об обеспечении лекарственными препаратами, так как вопрос решается во взаимодействии с министерством.