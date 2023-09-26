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Пакистан проверяет случаи...

Пакистан проверяет случаи слепоты после применения офф-лейбл онкопрепарата Roche

26.09.2023
17:45
Николай Соколов
Пакистан начал расследование против местных дистрибьюторов, которые распространяли онкопрепарат «Авастин». 12 пациентов, которым вводили лекарство, ослепли.

Пакистанские власти проводят расследование в отношении двух местных дистрибьюторов онкологического препарата «Авастин» компании Roche после того, как 12 пациентов с диабетом, которым вводили этот препарат, ослепли. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министр специализированного здравоохранения провинции Джавед Акрам сообщил, что полиция допрашивает двух мужчин, которые предположительно распространяют препарат в штате Пенджаб. «Для расследования этого вопроса была создана комиссия высокого уровня. Против дистрибьютора и его помощника возбуждено дело», — заявил Акрам.

Управление по регулированию лекарственных средств Пакистана (DRAP) поручило импортеру отозвать подозрительные партии «Авастина» в дозировке 100 мг, который, по его словам, был произведен незаконно.

«Roche решительно осуждает этот преступный акт фальсификации и делает все возможное для сотрудничества с властями и защиты пациентов от подделок», — заявил представитель производителя агентству Reuters.

В DRAP отметили, что в рассматриваемых случаях «Авастин» использовался не по назначению, для лечения глазных заболеваний, связанных с диабетом. «Авастин» при использовании в небольших дозах похож по действию на глазное лекарство «Луцентис» и используется во многих странах как недорогой вариант лечения некоторых состояний, вызывающих слепоту.

«Авастин» одобрен в 130 странах для лечения нескольких видов онкологических заболеваний – рака толстой и прямой кишки, рака легкого, яичников, почки, молочной железы, глиобластомы.

В 2016 году 11 пациентов московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца потеряли зрение после того, как получили «Авастин».

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