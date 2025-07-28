Палата по патентным спорам подтвердила правомерность евразийского патента компании «АксельФарм»

Коллегия палаты по патентным спорам Роспатента отказала иностранному лицу Agouron Pharmaceuticals, входящему в концерн Pfizer, в патентном споре с российским обществом «АксельФарм», сообщили в пресс-службе компании. Возражение иностранного лица против действия на территории России евразийского патента № 041487 на изобретение поступило в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26 сентября 2024 года, а срок действия патента заявителя истек 1 июля текущего года, выяснил «ФВ».

Оспариваемый патент охраняет разработанный специалистами российской компании новый способ получения акситиниба, позволяющий синтезировать данное вещество без использования дорогостоящего катализатора, сообщили в «АксельФарме». Технология применяется на производственной площадке компании.

«Акситиниб» является ингибитором тирозинкиназы, применяется для лечения почечно-клеточного рака, входит в Перечень ЖНВЛП. Стоимость дженерика на 40% ниже стоимости оригинального препарата иностранного производства.

Заключение коллегии палаты по патентным спорам по делу должно вступить в силу после утверждения руководителем Роспатента до 24 сентября.

«ФВ» направил запрос в Pfizer с просьбой прокомментировать ситуацию.

В октябре 2024 года ФАС оштрафовала на 513 млн руб. фармкомпанию «АксельФарм» за введение в оборот дженерика акситиниба, расценив это как нарушение закона о защите конкуренции, ранее сообщал «ФВ». Патент на оригинальный препарат с ТМ «Инлита» компании Pfizer действует до июня 2025 года, указывала ФАС. А в марте 2025 года суд это решение отменил, признав, что производитель не нарушил антимонопольное законодательство: препарат соответствует всем требованиям и продолжит обращение на рынке.