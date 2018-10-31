Палата по патентным спорам признала патент бывшего совладельца «Натива» не отвечающим критерию «изобретательский уровень»

Патент РФ на оригинальный препарат принадлежит компании Celgene. Напомним, что на основании патента Олега Михайлова ООО «Натива» пыталось добиться получения принудительной лицензии на пользование патентом Celgene на ЛС леналидомид.

В течение двух месяцев решение Палаты по патентным спорам, которая признала выданный ранее патент №2616976 не отвечающим критерию патентоспособности «изобретательский уровень», должен утвердить глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности. После чего дальнейшие судебные разбирательства и получение ООО «Натива» принудительной лицензии, скорее всего, бесперспективны.

Исполнительный директор ассоциации «Инфарма» не раз предупреждал о том, что ряд зарубежных компаний могут «заморозить» вывод на рынок инновационных препаратов из-за проблем, связанных со слабой защитой интеллектуальных прав. Решение, принятое Палатой, эксперт считает позитивным сигналом для бизнеса.