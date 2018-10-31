Палата по патентным спорам признала патент бывшего совладельца «Натива» не отвечающим критерию «изобретательский уровень»

25 октября 2018 г. Палата по патентным спорам признала недействительным патент №2616976, выданный ранее Олегу Михайлову (до октября 2017 г. владел 41,75% ООО «Натива») на кристаллическую модификацию леналидомида, способ ее получения и фармацевтическую композицию на основе леналидомида.
Патент РФ на оригинальный препарат принадлежит компании Celgene. Напомним, что на основании патента Олега Михайлова ООО «Натива» пыталось добиться получения принудительной лицензии на пользование патентом Celgene на ЛС леналидомид.
В течение двух месяцев решение Палаты по патентным спорам, которая признала выданный ранее патент №2616976 не отвечающим критерию патентоспособности «изобретательский уровень», должен утвердить глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности. После чего дальнейшие судебные разбирательства и получение ООО «Натива» принудительной лицензии, скорее всего, бесперспективны.
Исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава не раз предупреждал о том, что ряд зарубежных компаний могут «заморозить» вывод на рынок инновационных препаратов из-за проблем, связанных со слабой защитой интеллектуальных прав. Решение, принятое Палатой, эксперт считает позитивным сигналом для бизнеса.
«Мы всегда говорили о том, что патентованию подлежат любые улучшения ЛС, которые подтверждены комплексными клиническими исследованиями. В этом смысле качество доказательной базы по препаратам известного производителя с самого начала вызывало много вопросов у экспертов индустрии, что не раз обсуждалось, в том числе на публичных мероприятиях Роспатента. Решение Палаты можно рассматривать как позитивный сигнал для инновационной индустрии. В противном случае, бизнес-стратегии отдельных игроков рынка в перспективе могут создать серьезную угрозу доступности инновационных препаратов с доказанной терапевтической эффективностью для российских пациентов», – прокомментировал г-н Кукава.
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