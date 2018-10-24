Патент J&J на препарат Zytiga признан недействительным в США

Тем временем, целый ряд компаний, включая Teva («Тева»), Mylan («Майлан») и Argentum Pharmaceuticals («Арджентум Фармасьютикалз»), стремятся вывести на рынок дженерик указанного препарата для лечения рака предстательной железы.

Последняя из перечисленных компаний предприняла попытку признать недействительными патенты на Zytiga (abiraterone acetate) через Бюро США по патентам и торговым знакам и преуспела: препарат лишился патентной защиты, которую имел до этого на период до 24 августа 2027 г.

Поскольку по решению суда статус-кво применительно к Zytiga должен сохраняться лишь до 31 октября 2018 г., лончи дженериков могут начаться буквально завтра.

В J&J планируют подать апелляцию на решение суда и отмечают, что любые лончи дженериковых конкурентов препарата Zytiga будут считаться высокорисковыми.

Одна из причин того, что решение суда стало для J&J особенно тяжелым ударом, связана с резким ростом продаж препарата в текущем году: только в III квартале объем мировых продаж Zytiga вырос на 57,1%.

Портфель онкопрепаратов в целом являлся основным драйвером продаж компании в США, а Zytiga был краеугольным камнем продаж.

Однако, в компании подтвердили, что не ожидают влияния данного решения суда на прогнозируемый рост операционной выручки на 5,5–6%, и не стали менять прогноз по прибыли на акцию.

В J&J отметили также, что патент на Zytiga остается действительным в Европе до сентября 2022 г.