Патентная защита препарата Lyrica продлена до июня 2019 г.

Период патентной защиты был увеличен после того, как Pfizer успешно провела в мае с.г. клиническое исследование III фазы по препарату Lyrica у детей с эпилепсией. Наряду с такими зарегистрированными показаниями к применению, как фибромиалгия и боль, вызываемая определенными причинами, препарат одобрен также в качестве средства дополнительной терапии парциальных приступов эпилепсии у детей в возрасте от 4 лет.

Расширенный патент будет действовать до 30 июня 2019 г.