Патентная защита препарата Lyrica продлена до июня 2019 г.

Стремясь оградить от конкурентов многомиллиардные продажи препарата-блокбастера Lyrica, в компании Pfizer («Пфайзер») делали все возможное для увеличения на 6 месяцев периода эксклюзивности при применении препарата у детей; днем ранее FDA приняло решение в пользу фармпроизводителя, сообщает FiercePharma.
Период патентной защиты был увеличен после того, как Pfizer успешно провела в мае с.г. клиническое исследование III фазы по препарату Lyrica у детей с эпилепсией. Наряду с такими зарегистрированными показаниями к применению, как фибромиалгия и боль, вызываемая определенными причинами, препарат одобрен также в качестве средства дополнительной терапии парциальных приступов эпилепсии у детей в возрасте от 4 лет.
Расширенный патент будет действовать до 30 июня 2019 г.
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