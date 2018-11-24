Патентная защита препарата Lyrica продлена до июня 2019 г.

11:02
29 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

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Стремясь оградить от конкурентов многомиллиардные продажи препарата-блокбастера Lyrica, в компании Pfizer («Пфайзер») делали все возможное для увеличения на 6 месяцев периода эксклюзивности при применении препарата у детей; днем ранее FDA приняло решение в пользу фармпроизводителя, сообщает FiercePharma.

Период патентной защиты был увеличен после того, как Pfizer успешно провела в мае с.г. клиническое исследование III фазы по препарату Lyrica у детей с эпилепсией. Наряду с такими зарегистрированными показаниями к применению, как фибромиалгия и боль, вызываемая определенными причинами, препарат одобрен также в качестве средства дополнительной терапии парциальных приступов эпилепсии у детей в возрасте от 4 лет.

Расширенный патент будет действовать до 30 июня 2019 г.

Компании
Pfizer

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