Перечень ЖНВЛП на 2019 год дополнен 38 лекарственными препаратами

15:51
10 декабря 2018

Елена Сидорова

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Правительство РФ утвердило:

- Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год;

- перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций;

- перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей;

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

Соответствующее распоряжение Правительства РФ от 10.12.2018 г. № 2738-р подписал сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев.

Перечень ЖНВЛП дополнен 38 лекарственными препаратами и 2 новыми лекарственными формами для уже включенных в этот перечень лекарственных препаратов. Всего перечень ЖНВЛП на 2019 год включает 735 лекарственных препаратов (в 2018 году было 699 лекарственных препаратов).

Перечень лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан дополнен 27 лекарственными препаратами, 3 новыми лекарственными формами для уже включенных в этот перечень лекарственных препаратов.

Перечень дорогостоящих лекарственных препаратов дополнен 1 лекарственным препаратом.

В минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, дополнительно включен 1 противовирусный лекарственный препарат.

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