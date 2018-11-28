Первый препарат для лечения болезни Альцгеймера, разработанный альянсом Eisai/UCL, доведен до стадии клинических исследований

11:05
7 декабря 2018

Татьяна Кублицкая

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В начале 2019 г. откроется клиническое исследование I фазы по кандидатному препарату для лечения болезни Альцгеймера (БА), разработанному в рамках партнерства для поиска новых лекарственных препаратов между компанией Eisai («Эйсай») и Университетским колледжем Лондона (UCL), сообщает PharmaTimes.

Препарат-кандидат E2814, представляющий собой моноклональное антитело к тау-белку человека, пройдет первое клиническое испытание у человека для оценки его способности замедлять прогрессирование БА.

Исследовательское партнерство между Eisai и UCL было создано в 2012 г. начальным сроком на 6 лет, но было продлено еще на 5 лет, до 2023 г.

Экспериментальный препарат E2814 – один из результатов разработки портфеля проектов в первой фазе партнерства. Он разработан с целью предотвращения распространения «семян» тау-белка в различных областях мозга пациентов по мере прогрессирования заболевания. Это, в свою очередь, предотвращает дальнейшее скопление нейрофибриллярных клубков и в результате может замедлить течение заболевания.

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