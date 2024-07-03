Петербургский «Фарма Капитал» вновь выставили на торги

Компания «СБК-Ритейл» (дочерняя структура ПАО «Сбербанк») выставила на торги имущество предприятия «Фарма Капитал» в индустриальном парке «Конная Лахта» в Санкт-Петербурге, указано на сайте Российского аукционного дома.

В лот входит фармацевтический склад класса «А» площадью 10 тыс. кв. м, завод с лабораториями и сама территория под объектами на улице 3-й Конной Лахты, д. 48. Мощность предприятия составляет 1,1 млрд таблеток и капсул в год. Примерная площадь участка — 27 тыс. кв. м.

Начальная цена аукциона — 3 млрд. руб. Торги назначены на 30 июля.

«Фарма Капитал» специализируется на контрактном производстве препаратов в твердых дозированных формах и осуществляет услуги по упаковке широкого спектра лекарственных форм и медицинских изделий.

Изначально «Фарма Капитал» была создана для освоения Сбербанком долгов обанкротившейся в 2019 году «Росты». Задолженность компании перед банком превышала 4 млрд руб. Известно, что завод был сдан в аренду АО «Радуга», но в 2019 году и эта компания обанкротилась, и площадка пустовала. В марте 2022 года ООО «Фарма Капитал» выдали сертификат GMP, а в апреле компания получила лицензию на фармацевтическую деятельность.

Как сообщает «Коммерсантъ», предприятие было убыточным на протяжении последних четырех лет. Выручка завода упала с 10,2 млн руб. в 2020 году до 2,49 млн руб. в 2022 году. За это время компания потеряла около 194,84 млн руб., после чего перестала публиковать финансовую статистику в открытом доступе.

Фармзавод выставляют на торги уже не первый раз. В 2021 году была выставлена 100% доля в ООО «Фарма Капитал» вместе с фармзаводом и складом за 2,6 млрд рублей. Приобрести лот можно было только с правом требования по долгам «Роста» на 5,5 млрд руб. Покупатель так и не нашелся.